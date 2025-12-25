ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟

18 حجم الخط

ارتجاع المريء عند الأطفال من الأمراض الشائعة بين الأطفال الرضع وتستمر معهم حتى إتمامه 6 اشهر وتقل بعد ذلك تدريجيا أو تستمر على حسب الحالة.

وارتجاع المريء عند الأطفال، له درجات فهناك ارتجاع خفيف وهناك شديد وتهتم الأمهات بالعلاج حفاظا على تغذية الطفل ونموه بشكل صحى.

ماهو ارتجاع المريء عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن ارتجاع المريء عند الأطفال يعنى عودة جزء من الطعام أو اللبن من المعدة إلى المريء،

وهو شائع جدا عند الرضع بسبب إن عضلة المعدة تكون ضعيفة.

ارتجاع المريء الطبيعي عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن الارتجاع عند الأطفال يكون طبيعي عندما يزيد وزن الطفل، وتكون حالته العامة جيدة، وأن تكون عودة الطعام أو اللبن بدون ألم شديد، ولا يوجد كحة مستمرة أو شرقة متكررة، وهو مايعرف بالارتجاع الفيسولوجى، ويختفى بمفرده من الطفل بعد إتمامه 6 أشهر من عمره.

ارتجاع المريء عند الأطفال

أعراض ارتجاع المريء عند الأطفال

وتابع، أما الارتجاع يكون خطير عند ظهور بعض الأعراض، منها:-

بكاء الطفل عند القيء أو عودة الطعام بسبب الألم.

شرقة الطفل والكحة كثيرا.

عدم انتظام النوم عند الطفل والشعور بأنه غير مستريح.

عدم زيادة وزن الطفل.

رفض الطفل للرضاعة

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه فى هذه الحالة يجب الفحص الطبى وليس كل الحالات تحتاج علاج دوائي، فأحيانا يكون العلاج، تعديل وضع الرضاعة وطريقة الطعام وهذا يحدث فرق كبير.

نصائح بسيطة لتقليل حدة ارتجاع المريء عند الأطفال

وأضاف استشارى الأطفال، أن هناك بعض النصائح التى تقلل من حدة أعراض ارتجاع المريء عند الأطفال، منها:-

إرضاع الطفل وهو مرفوع قليلا.

عدم النوم بعد الرضاعة مباشرة.

تقسيم الرضعات.

تجنب التخمة.

الصبر لأن أغلب الحالات تشفى مع الوقت والنمو.

