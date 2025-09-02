ترأس الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة فحص ومراجعة مشروعات جهاز تشغيل شباب الخريجين، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ووفاء عثمان مدير عام الجهاز، وعصام حجاح مدير عان ادارة الشئون الاقتصادية والاستثمار، وبدر السيد مدير عام الشؤن المالية والادارية،فايز عطيه مدير ادارة التحقيقات بالشئون القانونية بالمحافظة، ورشا زياده ممثل ادارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، ورشا ابراهيم ممثل إدارة الحسابات، تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع لجنة فحص ومراجعة مشروعات جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة

وخلال الاجتماع، تم فحص عدد 124 ملفًا مقدمًا من الشباب في مختلف الوحدات المحلية بالمحافظة، حيث وافقت اللجنة على 120 مشروعًا متنوعًا في الأنشطة التجارية والخدمية والإنتاجية، بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه، بينما تم إرجاء 4 ملفات لاستيفاء بعض المتطلبات والإجراءات.

مرزوق": دعم الشباب والمشروعات الصغيرة على رأس أولوياتنا ونقدم كامل التسهيلات لهم

وأكد اللواء طارق مرزوق، أن المحافظة تولي دعم الشباب والمشروعات الصغيرة، أولوية قصوى ضمن خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة للشباب وتذليل العقبات أمامهم.

المحافظ: تمويل مشروعات جديدة بـ 8 ملايين جنيه لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل

وأشار "مرزوق" إلي أن تخصيص 8 ملايين جنيه لتمويل المشروعات الجديدة يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المحلية وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاجية داخل المحافظة.

نائب المحافظ ": الموافقة على 120 مشروعًا جديدًا لشباب الدقهلية في أنشطة تجارية وخدمية وإنتاجية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، أن الموافقة على 120 مشروعًا جديدًا لشباب الدقهلية جاء بعد دراسة وافية للملفات، بما يضمن نجاحها واستمراريتها، مؤكدًا أن هذه المشروعات تشمل مجالات متنوعة من التجارة والخدمات والإنتاج، وتستهدف تمكين الشباب اقتصاديًا ودعم دورهم في المساهمة بالتنمية المستدامة للمحافظة.

واختتم "العدل" تصريحاته مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي يعمل وفق رؤية شاملة لدعم شباب الدقهلية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل الميسر التي تتيحها الدولة.

