السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هالاند وريان شرقي يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يحل فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، ضيفا اليوم السبت على نوتينجهام فورست، على ملعب “سيتي جراوند” ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي “ بوكسينج داي”.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست  

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أوريلي، جفارديول، روبن دياز، ماتيوس نونيز.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، نيكو جونزاليس.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، فيل فودين، ريان شرقي.

خط الهجوم: هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، في حين أن نوتينجهام فورست لديه 18 نقطة في المركز السابع عشر.

 

ويفتقد مانشستر سيتي خدمات النجم عمر مرموش الذي يتواجد حاليًا رفقة منتخب مصر في المغرب لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست 

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.
جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب روبن أموريم، فاز علي نظيره نيوكاسل يونايتد 1-0 علي أرضية ملعب "الأولد ترافورد" بافتتاح الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي “ بوكسينج داي”.

وتمكن باتريك دورجو من تسجيل هدف مانشستر يونايتد، والمباراة الوحيد، في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

 

ويعد ذلك الفوز هو الأول لمان يونايتد منذ انتصاره على ولفرهامبتون بنتيجة 4-1 في 8 ديسمبر الجاري، حيث تعادل بعد ذلك مع بورنموث بنتيجة 4/4 ثم خسر من أستون فيلا بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي ال بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي جدول الدوري الانجليزي مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست مانشستر يونايتد مباراة مانشستر سيتي امام نوتنجهام

مواد متعلقة

مدافع منتخب الجزائر يؤيد إقامة بطولة أمم إفريقيا كل 4 أعوام: تقلل الملل

صلاح الأبرز، غيابات ليفربول عن مباراة وولفرهامبتون الليلة

أمم إفريقيا، قائد منتخب المغرب: الصدارة ما زالت بأيدينا رغم التعثر أمام مالي

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام نيجيريا في أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

سؤال برلماني عن أزمات تطوير التعليم وكابوس التقييمات وسناتر الدروس الخصوصية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads