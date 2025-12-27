صلاح الأبرز، غيابات ليفربول عن مباراة وولفرهامبتون الليلة

18 حجم الخط

يستضيف فريق ليفربول، نظيره وولفرهامبتون اليوم السبت على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي “ بوكسينج داي ”.

ويعاني ليفربول من غيابات مؤثرة قبل مباراته أمام وولفرهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحديات فنية في اختيارات التشكيل.

غيابات ليفربول أمام وولفرهامبتون



ويغيب عن صفوف الريدز بداعي الإصابة كل من جيوفاني ليوني، جو غوميز، ألكسندر إيزاك، وواتارو إندو، في وقت لا تزال فيه مشاركة كودي غاكبو وكونور برادلي محل شك حتى الساعات الأخيرة قبل اللقاء، بعد معاناتهما من مشاكل بدنية.



كما يفتقد ليفربول خدمات دومينيك سوبوسلاي بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، بينما يواصل النجم المصري محمد صلاح الغياب لانشغاله بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: كورتيس جونز، جرافنبيرخ.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو، ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

موقف ليفربول وولفرهامبتون

ويمتلك ليفربول 29 نقطة في المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي، بينما يتذيل ولفرهامبتون الجدول برصيد نقطتين فقط.

ليفربول يكرم ديوجو جوتا

ووفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية فإن أبناء البرتغالي الراحل ديوجو جوتا دينيس ودوارته سيتواجدان في مباراة ليفربول ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد اليوم السبت كتمائم للفريق.

وخطط ليفربول لتكريم ذكرى البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، بهذه اللحظة المؤثرة التي سيشترك فيها أبناء لاعب الريدز السابق.

وتعد هذه المباراة هي أول لقاء يجمع ناديي ديوجو جوتا السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وفاة البرتغالي الدولي بشكل مأساوي في حادث سير شمال غرب إسبانيا في يوليو الماضي.

ولقى ديوجو جوتا مصرعه برفقة شقيقه أندريه سيلفا أثناء عودته إلى ليفربول لبدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، وتتيح هذه اللافتة للجماهير ومجتمع كرة القدم فرصة لتكريم إرث جوتا في كلا الفريقين.

يذكر أن ديوجو جوتا ارتدى قميص ولفرهامبتون في الفترة من 2018 حتى 2020، قبل أن ينضم لصفوف ليفربول من 2020 حتى 2025.

