انتخابات النواب، التنسيقية: توافد الناخبين على لجنة معهد فتيات العزبة بدار السلام في سوهاج

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الملغاة بدار السلام بسوهاج.

وأكدت التنسيقية توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمعهد فتيات العزبة بدار السلام.

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتتابع غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة

وتجرى انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري في الداخل، على المقاعد الفردية فقط، ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

ويتنافس في جولة الإعادة 70 مرشحًا على 35 مقعدًا، حيث تجرى جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى داخل 7 محافظات كالآتي:

محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، ومحافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

