السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

انتخابات النواب، التنسيقية: توافد الناخبين على لجنة معهد فتيات العزبة بدار السلام في سوهاج

التصويت فى أسيوط،فيتو
التصويت فى أسيوط،فيتو
18 حجم الخط

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الملغاة  بدار السلام بسوهاج.

وأكدت التنسيقية توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمعهد فتيات العزبة بدار السلام.

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

وتتابع غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

 انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة

وتجرى انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري في الداخل، على المقاعد الفردية فقط، ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

ويتنافس في جولة الإعادة 70 مرشحًا على 35 مقعدًا، حيث تجرى جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى داخل 7 محافظات كالآتي: 

محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، ومحافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيقية شباب الأحزاب لجان تنسيقية شباب الاحزاب غرفة عمليات التنسيقية انتخابات مجلس النواب المقاعد الفرديه

مواد متعلقة

رئيس حزب الغد: تدني نسب المشاركة في الانتخابات إنذار خطر

ماذا بعد التظلمات؟ المسار القانوني لاتهامات التلاعب في جولة إعادة الانتخابات

قومي المرأة يصدر تقرير متابعة الانتخابات خلال الإعادة للمرحلة الثانية

بعد شكاوى الأحزاب، الهيئة الوطنية الانتخابات: تمكين جميع مندوبي المرشحين من دخول اللجان

الأكثر قراءة

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب تونس ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

طلائع الجيش يواجه كهرباء الإسماعيلية في ثمن نهائي كأس مصر

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

بعد التأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا، حسام حسن يفكر في إراحة هذا الخماسي أمام أنجولا

حبس ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج بالجيزة

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads