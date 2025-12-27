الثقافة وقفزة خارج الصندوق!

18 حجم الخط

في ظل الضبابية التي تسود الكثير من حياتنا، هناك محاولات لبث الأمل في أواصر الوطن، بحكم عملي واهتمامي أراقب الأنشطة الثقافية، التي تقدم في جميع أنحاء الوطن، ولأول مرة يخرج نشاط المجلس الأعلى للثقافة خارج القاهرة، وهو ما ناديت به ونادى به غيري كثيرا، مع تقديري لنشاط اللجان المعينة بالمجلس، فإن نشاطا بلا فاعلية أو تأثير بالرغم مما تضمه اللجان من أسماء مرموقة في الحياة الثقافية، إلا أنها تقدم نشاطا متواضعا لأعضائها في الأغلب..

وكان لي تجربة في ظل وجود الدكتور جابر عصفور وزيرا للثقافة، ولكن لم يكتب لها التوفيق ولأسباب كثيرة لا مجال لها الآن، إلا أنني لاحظت أن المجلس الأعلى للثقافة بقيادة الدكتور أشرف العزازي خرج من عباءة الكمون الذي كان يعيش فيه المجلس، وانتقل نشاط المجلس إلى خارج القاهرة بل إلى مناطق بعيدة مثل مرسى مطروح..

بل وينتقل الأمين العام للحضور والمشاركة في الانشطة التي تستمر عدة أيام، ونفس الأمر تكرر في محافظات مصر، وأخر هذه الأنشطة التي أقيمت كانت في الوادى الجديد الإسبوع الماضى لعدة أيام، شارك فيها الأمين العام وعدد من قيادات المجلس..

ربما أبناء القاهرة لا يشعرون بتأثير هذه الأنشطة الجادة التي يحضرها المسئولون، ولكنها ذو تأثير عظيم على أبناء الأقاليم، فحضور المسئول يرفع من قيمة العمل، ويشعر المواطن في هذه المناطق بأهميتهم لدى الدولة، وهى أيضا فرصة لمناقشة قضايا ومشاكل قد تعترض النشاط..

فاللقاء مع المحافظ هنا وهناك في الإقليم في غاية الأهمية، وفي نفس التوقيت يفتح المجلس الأعلى الباب للقطاع المدني في القاهرة وفي كافة المحافظات، وعلى سبيل المثال أقيم في الأسبوع الماضي، معرض تحت عنوان: حلوة يا بلدى، أقامه ملتقى تفانين الدولي برعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، ورعاية الأمين العام..

ولم يكن مجرد معرض ضم العديد من إنتاج خمسين فنانا وفنانة من القاهرة وتسع محافظات، بل ومن عدد من الدول منهم فلسطين وسوريا، اليابان، الصين، فرنسا وغيرهم كما ضم فنانين من ذوى الهمم، بالإضافة إلى أن الملتقى تزين بأعمال الفنانين الكبار مثل الدكتور مجدى عبد العزيز، الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم..

كما أن الملتقى أقام عددا من الورش قدمها الفنان الكبير خالد السماحى، والفنانة الكبيرة الدكتورة سهير عثمان، وكان حفل الختام رائعا حضره الدكتور أشرف العزازى ووزع الجوائز والتكريمات على الفنانين، وذلك بعد ندوة رائعة للفنانة الكبيرة الدكتورة علية عبدالهادى عن الذكاء الاصطناعي..

حيث تفاعل مع الندوة الفنانين بشكل كبير، خاصة أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا لا بد من دراسته بوعى حتى لا نقع فريسة لسلبياته، ومن هنا أتوجه للدكتور أشرف العزازي بالتحية على التوجه الذي جعل المجلس ينطلق إلى خارج القاهرة واحتضان أي نشاط جاد للقطاع الأهلي.

