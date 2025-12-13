العالم نهب ستة ملايين قطعة آثار مصرية!

صدق أو لا تصدق..

18 حجم الخط

"مصر تملك ثلث آثار العالم".. مقولة نرددها دائما نتفاخر بها، ولكن هل حقا نملك ثلث آثار العالم؟ وإذا كان هذا صحيحا فماذا قدمنا نحن من أجل تحقيق أفضل إستفادة من هذه الكنوز، التى تركها لها الأجداد؟ هل حافظنا عليها؟ هل تم تقديمها بشكل حضارى للعالم حتى يأتى بشغف لمشاهدتها؟

بالرغم من هناك البعض يقول: لا تقاس الآثار بالكم ولكن بالكيف! ونحن للأسف علينا أن نعترف بأننا مقصرون تجاه ما نملكه من كنوز، ومع تكرار الأسئلة السابقة وغيرها الكثير على مر السنوات وربما منذ عشرات السنين، ولكن جاء افتتاح المتحف الكبير ولا أدرى لماذا هذا المسمى الغريب، لماذا لا يكون مثلا "متحف مصر القديمة" أو" آثار مصر تتحدث عن نفسها"، مؤكد يمكن أن يكون هناك أسماء أخرى أفضل.



المهم أحدث افتتاح المتحف الكبير الكثير من الشغف لدى الكثير من المثقفيين والمهتمين بمستقبل مصر، وكتب العديد من المثقفيين عن أهمية إسترداد آثار مصر التى تملء متاحف العالم، منهم الدكتور هيثم الحاج على، الدكتور زين عبدالهادى وأكيد غيرهما..

بداية كنت أرى أن حملة استرداد الآثار كان الأفضل أن تبدأ قبل افتتاح المتحف، وبحجة إقامة المتحف الكبير، كان ذلك سيكون فعل ضاغط وإيجابي في استرداد بعض ما يمكن استرداده من آثارنا، وقد أقامت جمعية محبو الفنون الجميلة ندوة مهمة عن قضية استرداد الآثار المصرية، هذه الندوة كانت بمثابة بداية لحملة ستقوم بها الجمعية من أجل خلق تيار شعبي وعالمي يطالب بإعادة الآثار..

وقد تحدث الدكتور حازم عطية الله، وأكد أن الآثار هى دليل عن الحضارة المصرية القديمة، ومصر لها ملايين القطع الآثرية في متاحف العالم، وعلى سبيل المثال فإن المتحف البريطاني يوجد به أكبر مجموعة من الآثار المصرية، ومن أهمها حجر رشيد الذى تمكن شامبلون الفرنسي من فك رموزه..

وقد ذكر الدكتور زين عبدالهادى أن مبيعات نموذج حجر رشيد في العام يبلغ سبعون مليون جنيه استرلينى، ويضيف الدكتور حازم عطية الله: وفى متحف اللوفر عشرات القطع الاثرية، من أهمها سقف دندرة المنقوش عليه الأبراج السماوية الذى كرس لعبادة الالهة حتحور، وفى متحف بوسطن في الولايات المتحدة الامريكية يوجد تمثال منكاورع الشهير هو وزوجته، ومن المتاحف المهمة التي بها قطع من أهم الآثار المصرية، متحف برلين المتحف طبع عليه رأس نفرتيتى.



يضيف الدكتور حازم عطية الله: متحف تاريخ الفن في فيينا يضم جناح خاص كامل للآثار المصرية يضم ألف وخمسمائة قطعة، والجناح أشبه بمتحف مستقل، ومتحف بوشكين في موسكو يضم ثمانية الآف قطعة، وفي إيطاليا وبالتحديد في توريتو المتحف المسمى بالمصري يوجد ثلاثين ألف قطعة.

هذه مجرد أمثلة عن المتاحف التي تتباهى بالآثار المصرية، والآثار المصرية تتميز بالتفرد، والعمل على استعادتها أمر مهم ووطني، ولابد أن تتوافر الإرادة لاستعادتها.



في بداية كلمة الدكتور زين عبدالهادى فجر مفاجأة، كنا نعتقد أن رقم المليون قطعة رقما كبيرا، فاذا به يقول إن هناك دراسات أشارت إلى أن عدد القطع التي تعرض في أنحاء العالم أكثر من ستة ملايين قطعة، منها ما هو معروض في إثنين وخمسين متحفا، غير الآثار المصرية منتشرة في الشوارع، على سبيل المثال لندن لا يوجد به شارع بدون متحف ولا يوجد متحف بدون آثار مصرية..

ولابد الإشارة إلى موقف إنجلترا نحو مصر دائما هو موقف استعماري، ومن الأرقام المهمة أن متحف اللوفر إيراده من مطبوعات الأثار المصرية السنوية بلغ أكثر من 360 ملايين يورو.



أما الدكتور هيثم الحاج على فقد فاجئ الحضور بأننا حتى الآن لا نقدر قيمة آثارنا، لم نتعود أو نعود إطفالنا على زيارة الآثار والتعرف عليها، وكلنا نتذكر عندما سئلت كوكب الشرق أم كلثوم بعد عودتها من باريس ما هو أكثر شيء لفت نظرك هناك؟ فقالت المسلة المصرية لإنها جزء من تاريخ بلدنا..

الخواجات بعد اكتشافهم حجر رشيد، أوجدوا لنا علم المصريات، ومن يتذكر فيلم المومياء فإنه يتذكر بالتحديد شخصية أحمد أفندى هي شخصية الأثري أحمد كمال باشا ثم جاء سليم حسن.

ويضيف هيثم الحاج على: أن لأهمية رأس نفرتيتي، كان هتلر يضعها فى خزانته الشخصية، والآن هي تدر دخلا في العام يقدر بسبعة ملايين يورو، ربما لا يعرف الكثير منا أن الأجهزة الطبية التي تستخدم الآن أصلها التي استخدمها جدودنا المصريين القدماء..

وهناك البرديات التى عرفت العالم كيف زرع المصريين، وكيف صنعوا، وكيف كتبوا، كل هذا تاريخ المصريين وهويتنا المصرية، والتى علينا أن نبذل الجهد من أجل المحافظة عليها والتعلم منها، والقضية الآن حتى نسترد آثارنا لا يمكن للحكومة أن تقوم بهذا العمل بمفردها، ولكن علينا بدعم بعضنا البعض كحملة شعبية لهذا الهدف.. ولايزال الحوار متواصل وانتظروا البقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.