تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصرية للاتصالات

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة مساء اليوم السبت أمام المصرية للاتصالات في دور الـ32 من بطولة كأس مصر. 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصرية للاتصالات  

حراسة المرمى: محمد سيحا.

 الدفاع: عمر كمال، ياسين مرعي، أشرف داري، محمد شكري.

 الوسط: أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله.

الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

وأعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الأحمر لخوض مباراة المصرية للاتصالات المرتقبة اليوم السبت في إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

قائمة الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات

وشهدت قائمة الأهلي عودة لاعبي الفريق الأول، بعد خوض مباراة غزل المحلة الماضية بلاعبي فريق الشباب. 

تضم قائمة الأهلي كلّا من: محمد سيحا وحازم جمال وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

واختتم الفريق استعداداته أمس بعد أن خاض مرانًا قويًّا على ملعب النادي بمدينة نصر، شهد تركيزًا كبيرًا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي  مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر،  في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

 

الأهلي الاهلي اليوم أهداف مباراة الأهلي اليوم المصرية للاتصالات

