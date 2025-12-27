السياسة الخارجية بالمقدمة، ضياء رشوان: 91% من تقارير الإعلام الدولي بشأن القضايا المصرية إيجابية

18 حجم الخط

كشف ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات أن 91% من تقارير الإعلام الدولي بشأن القضايا المصرية إيجابية، مؤكدًا ذلك في العدد الجديد الذي أطلقته الهيئة من إصدارها الشهري، بعنوان “قراءة تحليلية إحصائية لتوجهات الإعلام الدولي إزاء القضايا والشئون المصرية”، والذي يقدم رؤية معمّقة لرصد وتفسير تغطيات وسائل الإعلام العالمية تجاه أهم الملفات والقضايا المصرية، وذلك عن شهر نوفمبر 2025.

تقرير هيئة الاستعلامات يرصد اهتمام الإعلام الدولي بمصر

وأكد ضياء رشوان أن التقرير يتضمن رصدًا وتحليلًا منهجيًّا لاتجاهات التناول الإعلامي الدولي لمصر مع التركيز على خمس قضايا رئيسية هي: الاقتصاد، والسياسة الخارجية، والملف الحقوقي والأمني، والسياحة والآثار، إضافة إلى ملف خاص عن انتخابات مجلس النواب.

المتحف الكبير



وأشار رشوان إلى أن التقرير يقوم على “معالجة كمية وكيفية لمحتوى إعلامي يتجاوز ألفا و917 تقريرًا من أكثر من 250 وسيلة إعلام دولية، تتضمن صحفًا ومواقع إخبارية وقنوات فضائية، وشبكات إذاعية، ومنصات رقمية باستخدام أدوات التحليل الإحصائي من جداول وإنفوجراف وأشكال بيانية، وذلك لفهم أعمق لاتجاهات التغطية الإعلامية العالمية تجاه القضايا المصرية المحورية”.

وكشف ضياء رشوان أن “التغطية الإعلامية الدولية ركزت في ملف الاقتصاد المصري على: جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وكذلك التطورات المتعلقة بقطاع الطاقة والغاز وقناة السويس والمناطق الاقتصادية”.

وأوضح أنه “في محور السياسة الخارجية رصد التقرير تغطية واسعة لـ دور مصر الإقليمي والدولي، في قضايا الشرق الأوسط، والإشادة علي خطة باستمرارية الجهود المصرية بالتعاون من كل من قطر والولايات المتحدة والتي أسفرت عن استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام، التي أوقفت الحرب في غزة باتفاق دولي مبني على خطة ترامب لوقف الحرب، وإبراز الجهود المصرية الحثيثة والتي تعمل على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة”.

ترحيب مصر بقرار الأمم المتحدة عن فلسطين، فيتو



وأضاف رشوان أن “الإعلام الدولي أبرز ترحيب مصر باعتماد الأمم المتحدة، قرارها السنوي الذي يؤكد “الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”، فضلا عن تناول العلاقات المصرية مع القوى الدولية الكبرى والدول العربية والأفريقية. مع تركيز خاص على ملفات الأمن القومي (سد النهضة، الأوضاع في ليبيا والسودان.. وغيرها)”.

وكذلك أشار التقرير إلى المشاركة المصرية في الفعاليات الدولية والتعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والتنمية، ومن أمثلتها خلال هذا الشهر المشاركة المصرية في قمة العشرين بجنوب أفريقيا.

الملف الحقوقي والأمني يشغل الإعلام الدولي

أما في الملف الحقوقي والأمني، فقال ضياء رشوان: “تناول التقرير القراءات الدولية للملف الحقوقي والأمني في مصر، والتي أشادت بجهود تعزيز الأمن والاستقرار، كما قدم التقرير في هذا الشأن تحليلًا رقميًا لنوعية القضايا المطروحة ونوع التغطية واتجاهاتها، بما يساعد على فهم صورة مصر في وسائل الإعلام العالمية في هذا المجال”.

اهتمام عالمي بالملف السياحي في مصر، فيتو

وفي السياحة والآثار، أكد رشوان أن “التقرير أبرز اهتمامًا متزايدًا من الخطاب الإعلامي الدولي بالإسهامات السياحية والأثرية لمصر، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذلك الاهتمام العالمي بالاكتشافات الأثرية وارتفاع معدلات الإشادة بمقومات السياحة الشاطئية والثقافية في مصر”، مشيرًا إلى “التغطية الإعلامية الدولية غالبًا ما تتسم بطابع إيجابي في هذا الملف، مع إبراز صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة”.

وأوضح ضياء رشوان أن “هذا الإصدار يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للاستعلامات لتوفير قراءة معمّقة لدور الإعلام الدولي في تشكيل الانطباعات حول مصر، وإبراز اتجاهات الخطاب الإعلامي بشأن أهم الملفات الوطنية المصرية، حيث أمكن رصد تحسنًا ملحوظًا في نبرة التغطية المتعلقة بالاقتصاد والسياسة الخارجية والسياحة والآثار، مع اعتراف متزايد بالإنجازات التنموية واعتراف واسع ودور متعاظم لمصر في السياسة الخارجية والأمن الإقليمي، حيث تُصور في كثير من التقارير كفاعل رئيسي لا غنى عنه”.

الإعلام العالمي نشر 1917 مادة إعلامية عن مصر

وقال رشوان إن “عدد التقارير والمواد الإعلامية البارزة التي تم رصدها في هذا التقرير بلغت نحو حوالي 1917 مادة إعلامية بواقع (145) مادة نشرها الإعلام الأمريكي و(497) مادة نشرها الإعلام الأوروبي و(291) مادة إعلامية في الإعلام الآسيوي و(626) مادة في اعلام العالم العربي و(58) مادة في إعلام أفريقيا و(300) مادة في إعلام دول الجوار”.

اهتمام عالمي بالشئون المصرية، فيتو

ونشرت تلك المواد بحوالي (15) لغة في (250) وسيلة إعلامية تنتمي إلى دول عديدة من قارات العالم منها: الأمريكيتان (الولايات المتحدة– كندا- كوبا- البرازيل.. وغيرها) ومن أوروبا (بريطانيا– فرنسا– إيطاليا- بلجيكا– المانيا- روسيا – المجر- سويسرا– النمسا– اليونان– قبرص– إسبانيا- بلغاريا- أوكرانيا- أيرلندا.. وغيرها) ومن آسيا (الصين – الهند – باكستان – ماليزيا – اليابان – أستراليا- فيتنام – كوريا الجنوبية- إندونيسيا – تايوان- تايلاند- أذربيجان.. وغيرها) ومن الدول العربية (السعودية – الكويت – الإمارات العربية المتحدة - البحرين – الجزائر- العراق – سوريا – لبنان – قطر – تونس – ليبيا – الأردن – المغرب- اليمن- فلسطين.. وغيرها) ومن دول الجوار (تركيا – إيران – إسرائيل) فضلا عن السودان وأثيوبيا والصومال ونيجيريا وإريتريا وجنوب أفريقيا من القارة الأفريقية.

أما من حيث الاتجاه العام للتناول الإعلامي فقال رشوان: “وفقًا لتقرير “هيئة الاستعلامات” فإن الاتجاهين الإيجابي والموضوعي أو المحايد هو الاتجاه الغالب علي تناول الإعلام الدولي للقضايا والشئون المصرية فقد بلغ عدد المواد التي تميزت بالنشر الإيجابي الواضح حوالي (746) مادة بنسبة (39 % من مجموع ما تم نشره، فيما بلغت المواد التي اتسمت بالاتجاه الموضوعي المحايد حوالي (1004) مادة بنسبة (52%) أما الاتجاهات غير الإيجابية فلم تتجاوز نسبة الـ (9%) من مجموع المواد المنشورة”.

السياسة الدولية وانتخابات البرلمان تتصدر الاهتمام العالمي

أما عن توزيع الملفات الخمسة التي تناولها الإعلام الدولي خلال فترة الرصد فقد جاء الاهتمام بملف السياسة الخارجية في الصدارة بإجمالي (583) مادة وبنسبة قاربت الـ 30% والذي يتضمن قضية أساسية مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 وهي موقف مصر من الحرب الإسرائيلية على غزة ثم اهتمام الإعلام الدولي بردود الأفعال الدولية تجاه اتفاق وقف الحرب على غزة وتطوراته ودور مصر في إنجازه واستضافة توقيعه في شرم الشيخ، مع ظهور قضايا أخرى عامة كسد النهضة والأزمة السودانية والمشاركة المصرية في قمة العشرين بجنوب أفريقيا، وقضايا ثنائية كعلاقة مصر مع لبنان والكويت والجزائر وإسرائيل وتركيا وأرتيريا وباكستان وكوريا الجنوبية وروسيا والمانيا، بحسب تقرير هيئة الاستعلامات.

اهتمام عالمي بانتخابات مجلس النواب، فيتو



وجاءت في المرتبة الثانية الاهتمام بقضايا السياحة والآثار والثقافة بـ (481) مادة وبنسبة قاربت 25% وهو ما يعكس اهتمام الإعلام الدولي وبخاصة الأوروبي والأمريكي بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وجاء الملف الخاص عن انتخابات مجلس النواب في المركز الثالث بـ (354) وبنسبة 18%، يليه الملف الاقتصادي بعدد (280) مادة وبنسبة 15%، وفي المرتبة الخامسة جاءت قضايا الملف الحقوقي والأمني بـ (219) مادة وبنسبة 11%.

وأكد ضياء رشوان أن “الإعلام العربي ولحد كبير الإعلام الآسيوي كان الأكثر اهتمامًا بقضايا الاقتصاد والسياسة الخارجية، تلاهم الإعلام الأوروبي والإعلام الأمريكي في الاهتمام بقضايا السياسة الخارجية المصرية والاقتصاد، والملف الحقوقي، وقضايا السياحة، والآثار”.

