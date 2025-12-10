ضياء رشوان: القوة الدولية في غزة مطلب فلسطيني وليست احتلالا أو وصاية

18 حجم الخط

أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن البند الأخير في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار ينص على فتح الطريق أمام حق تقرير المصير للفلسطينيين، وهو ما قد يمهّد لمسار نحو إقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح رشوان، خلال حديثه ببرنامج ستوديو إكسترا نيوز، أن توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -رغم كونه من اليمين الإسرائيلي المتطرف- على اتفاق يتضمن هذا البند يُعد أمرًا غير مسبوق في تاريخ اليمين.

لا تهجير قسري من غزة واعتراف صريح بحق العودة

وأشار رشوان إلى أن خطة ترامب نصَّت بوضوح على عدم إجبار أي فلسطيني على مغادرة غزة، وأن من يغادر طوعًا يملك حق العودة، وهو ما اعتبره “عفريتًا كبيرًا” بالنسبة لإسرائيل التي رفضت تاريخيًا الاعتراف بهذا الحق. ولفت إلى أن هناك نحو 14 مليون فلسطيني حول العالم -بما في ذلك الأراضي المحتلة- يمتلكون هذا الحق وفق المعايير الدولية.

لجنة تسيير ذاتي وإعمار شامل بجهود مصرية جاهزة للتنفيذ

وأوضح رشوان أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة لـ إدارة غزة من الفلسطينيين يعاونها خبراء دوليون، وهو ما يُعرف بلجنة التسيير الذاتي. وشدد على أن مصر لن تدير قطاع غزة ولن تقبل بذلك مطلقًا، مشيرًا إلى أن القاهرة أعدّت كامل خطط إعادة إعمار القطاع، وهي بانتظار عقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار على الأراضي المصرية.

ضياء رشوان: القوة الدولية لحفظ الاستقرار مطلب فلسطيني منذ 5 عقود

وأكد رشوان أن خطة ترامب شملت -كذلك- نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، موضحًا أن هذا الطلب فلسطيني خالص منذ أكثر من خمسين عامًا بهدف حماية السكان من الاعتداءات الإسرائيلية. وأوضح أن القوة قائمة على قرار أممي ومهمّتها الأساسية ستكون الفصل بين الجيش الإسرائيلي -بعد خروجه من غزة عبر عدة مراحل- وبين الشعب الفلسطيني.

ضياء رشوان: القوة الدولية بغزة ليست احتلالًا ولا وصاية ولا علاقة لها بإدارة القطاع

وشدد رشوان على أن القوة الدولية لا تُعد احتلالًا أو وصاية ولا تتدخل في إدارة غزة، والدول المشاركة فيها لن تدير القطاع، مشيرًا إلى أنها لا تمتلك أي علاقة بالشرطة المحلية أو منظومة الحكم الداخلي، بل يقتصر دورها على حماية المدنيين وضمان الاستقرار.

