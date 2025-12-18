هل هناك لقاء محتمل بين السيسي ونتنياهو؟ ضياء رشوان يحسم الجدل

18 حجم الخط

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تظل صفقة تجارية بحتة، بعيدًا عن أي أبعاد سياسية، مشيرًا إلى أن محاولات تسييس الصفقة جاءت بشكل رئيسي من الجانب الإسرائيلي، حيث صدرت تصريحات من وزراء إسرائيليين يحثون رئيس وزرائهم على وقف الصفقة.

ضياء رشوان: مصر تحافظ على موقفها السياسي الثابت تجاه العدوان الإسرائيلي



وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المواقف السياسية المصرية واضحة منذ البداية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي، مؤكّدًا أن السياسة المصرية مستقلة عن أي محاولات لتسييس الصفقات الاقتصادية.

ضياء رشوان ينفي أي لقاء محتمل بين الرئيس السيسي ونتنياهو



وأشار ضياء رشوان إلى ما أُثير عن لقاء محتمل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أي ترتيبات فعلية لعقد مثل هذا اللقاء، وهو ما يعكس حرص مصر على فصل السياسة عن الملفات الاقتصادية.

ضياء رشوان: صفقة الغاز مع إسرائيل لا تشمل أي تفهمات ثنائية أو سياسية



وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن صفقة الغاز لا تتضمن أي تفهمات ثنائية مع إسرائيل، بل ترتبط بقضايا إقليمية وعربية ودولية، وتخدم مصالح مصر الاقتصادية في استخدام البنية التحتية للغاز وتسييله بالشكل الأمثل.

ضياء رشوان: مصر تتعامل بآليات مؤسسية واضحة مع الصفقات الاقتصادية



وأشار رشوان إلى أن مصر لديها آليات مؤسسية واضحة للتعامل مع مثل هذه الصفقات، مؤكّدًا أن الجهات المختصة لم تعلن حتى الآن أي موافقة نهائية على صفقة جديدة في مجال الطاقة، ما يؤكد أن أي تصريحات إسرائيلية أو محاولات لتسييس الصفقة لن تؤثر على السياسات الاقتصادية المصرية.



واختتم ضياء رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تدير صفقاتها الاقتصادية وفق مصلحة الدولة ومبادئها الثابتة، مع الحفاظ على استقلالية موقفها السياسي تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي، دون أي مساومة أو تأثير خارجي.

