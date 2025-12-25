مدير وكالة الطاقة الذرية: لا علامات على استعداد الدول الكبرى لإجراء تجارب نووية

18 حجم الخط

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الخميس، إن الوكالة لا ترى أي مؤشرات على استعداد القوى النووية لاستئناف التجارب النووية.



وقال جروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ما أراه هو أن قادة الدول الكبرى يتبادلون بين الحين والآخر تصريحات؛ بعضها رد فعل على أقوال الآخرين، وبعضها أكثر عفوية. ونحن عادة ننظر إلى الحقائق، ومن حيث التجارب النووية، لا نرى حاليًّا أي شيء من هذا القبيل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 30 أكتوبر أنه أصدر توجيهًا لإجراء تجارب نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُفترض أن لديها برامج مشابهة، مضيفًا أن العملية ستبدأ فورًا.



من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا سترد إذا قامت أي من الدول النووية بإجراء تجارب نووية.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 نوفمبر اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي، وأشار وزير الدفاع أندريه بيلوسوف أثناء الاجتماع إلى ضرورة البدء في التحضير لاستئناف التجارب النووية في موقع "نوفايا زيمليا".



وطلب بوتين جمع المعلومات وإجراء التحليل على مستوى مجلس الأمن وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء التحضيرات لتجارب الأسلحة النووية.

