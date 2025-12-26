كامل الوزير: موانئ مصر البحرية استقبلت 464 سفينة بأحجام 800 ألف حاوية

18 حجم الخط

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع – رئيس هيئة قناة السويس- واللواء نهاد شاهين- نائب وزير النقل للنقل البحرى والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.

وبدأت أعمال الجمعية باستعراض اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس الشركة القوائم المالية المجمعة لشركة موانئ مصر البحرية عن الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2024، وقد تم الموافقة على القوائم المالية المجمعة للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.

كما أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على مؤشرات أداء الشركة لعام 2025 والتى أوضحت أن المحطة استقبلت 464 سفينة بإجمالى أحجام تداول بلغت نحو 800,000 حاوية مكافئة بزيادة قدرها 41% عن العام السابق، حيث ساهمت تلك المؤشرات فى دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى شرق المتوسط والتى بلغت نسبة الترانزيت حوالى 40%، كما استعرض رئيس الشركة توسعات ومشروعات الشركة المستقبلية.

محطة شحن القطارات بالحاويات

كما تم خلال الجمعية متابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى لأعمال محطة شحن القطارات بالحاويات RCS، حيث يأتى هذا المشروع فى إطار إستراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم حجم التداول.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم استقبال 170 قطار 13,614 حاوية مكافئة وذلك منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة حتى الآن.

كما ترأس الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك لعرض مقترح تعديل الاسم التجاري لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ليكون موانئ مصر البحرية، وقد تمت الموافقة على تعديل الاسم التجاري ليصبح "شركة موانئ مصر البحرية".

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تهدف إلى ترسيخ الهوية المؤسسية للشركة وربطها مباشرة بمجال عملها البحري واللوجستي ودعم خطط التوسع المستقبلية للشركة، بما يعزّز حضورها محليًا ودوليًا، ويعكس رؤيتها في تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تطوير منظومة النقل البحرى.

وأكد الوزير على أهمية الشركة التي تحقق النجاح تلو الآخر، لافتا إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تعتبر أحد أهم مشروعات النقل البحري الذي تم تشغيلها خلال الفترة الماضية في مجال النقل البحري، مشددا على ضرورة الحفاظ على بذل كافة الجهود لاستمرار تقديم المحطة لأعلى وأفضل المعدلات العالمية في الأداء مع التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة في الموانئ المصرية وخارجها.

