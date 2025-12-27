السبت 27 ديسمبر 2025
حوادث

بعد قليل، الحكم في اتهام زوجة بهاء سلطان بسبِّ خالتها عبر مواقع التواصل

بهاء سلطان وزوجته
بهاء سلطان وزوجته
تصدر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، حكمها في قضية اتهام زوجة المطرب بهاء سلطان، جيرمين الحلواني؛ بسبِّ خالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات سابقة بينهما.

محامي زوجة بهاء سلطان يدفع بعدم صلة موكلته بالواقعة 

وحضر محامي زوجة بهاء سلطان، ودفع بعدم صلة موكلته بالواقعة، حيث إنها لم تتواصل مع خالتها نهائيًّا في ذلك اليوم.

,في وقت سابق، تلقى رجال مباحث الإنترنت، بلاغًا من سيدة تدعى داليا، تتهم فيه ابنة شقيقتها، بالسب والقذف على تطبيق التواصل “واتساب” بسبب خلافات سابقة بينهما، وتولت النيابة المختصة التحقيق بالواقعة.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وتمت إحالة البلاغ للمحاكمة، للنظر والفصل به.

"النقض" تنتهي من جلسة الاستماع للمرافعات في قضية مقتل طبيب الساحل

في سياق آخر، بدأت منذ قليل، محكمة النقض، أولى جلسات الطعن في قضية مقتل طبيب الساحل، الدكتور أسامة صبور، على الحكم الصادر بإعدام المتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد للمتهمة الثالثة.

وانتهت المحكمة من الاستماع إلى المرافعات، ومن المقرر صدور الحكم في ختام جلسة اليوم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت سابقًا بإعدام المتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد للمتهمة الثالثة إيمان محمد لمدة 15 عامًا، بعد أن انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابهم جريمة إنهاء حياة الطبيب عمدًا مع سبق الإصرار، مصحوبة بجنايات “خطفه بالتحايل، وسرقة أمواله بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق وتعذيبه”.

