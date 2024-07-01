طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة، سهلة ولذيذة

طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة، شوربة الدجاج بالكريمة من أنواع الشوربة الشهيرة والفاخرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة.

مكونات عمل شوربة الدجاج بالكريمة:-

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

بصلة مفرومة

3 حبات جزر مقطع

1فلفل أحمر مقطع إلى مكعبات

2 ملعقة كبيرة الزعتر الطازج

2 كوب دجاج مطبوخ مقطع مكعبات

2 ملعقة كبيرة دقيق جميع الاغراض

4 أكواب مرقة دجاج

كوب بازيلاء مجمدة

2 كوب كريمة طبخ

2 سيقان الكرفس مقطعة مكعبات

طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة:-

سخني الزيت في قدر كبيرة على نار عالية.

أضيفي الخضار والزعتر والملح والفلفل.

يطهى ويحرَك حتى تبدأ الخضار في النعومة لحوالي 5 دقائق.

أضيفي الدجاج المطبوخ والدقيق.

ويقلب حتى يتغطى الدجاج بالدقيق.

ويطهي لمدة دقيقة مع التحريك باستمرار.

أضيفي مرق الدجاج وقلبي جيدًا

يغلى المزيج حتي يتبخر المرق قليلا.

يغلى المزيج حتي يتبخر المرق قليلا. على نار هادئة ثم غطيه واتركيه يطهى لمدة 10-15 دقيقة أو حتى ينضج الخضار.

يضاف البازلاء المجمدة والكريمة ويقلب حتى يسخن، ثم تقدم ساخنة.

طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة

فوائد الدجاج للصحة العامة

والدجاج لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها، منها:-

- تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

- تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

- تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

- لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

- يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

- يحتوي كل 28 غرامًا من صدر الدواجن الخالي من الجلد على غرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

- لحم الطيور غني بفيتامين "ب 6" الذي يدعم جهاز المناعة.