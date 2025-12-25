الخميس 25 ديسمبر 2025
تصل لحد الضباب، الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة غدا

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
حذرت هيئة الارصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة  تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ في الساعات المتأخرة من منتصف الليل وتنتهي في الساعة العاشرة صباحا.

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

حالة الطقس، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 13

