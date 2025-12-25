الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو
18 حجم الخط
ads

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الجمعة، والتي تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

حالة طقس الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق

الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   11  ودرجة الحرارة العظمى  21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  09 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

الإسكندرية:درجة الحرارة: 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06  و درجة الحرارة العظمى 18

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة  الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07  ودرجة الحرارة العظمى:  22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة  14 ودرجة الحرارة العظمى 26

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الطقس حالة الطقس درجات الحرارة غدا الجمعة طقس شديد البرودة

مواد متعلقة

تصل لحد الضباب، الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة غدا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

ارتفاع مفاجئ من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

حالة الطقس، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

الأكثر قراءة

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

مريم الباجوري تكشف كواليس مثيرة عن مسلسل ميد تيرم

بعد واقعة ريهام عبد الغفور، عقوبة التصوير بدون إذن الشخص في القانون

الأهلي يقترب من صفقة أفيميكو بولولو

اتحاد طنجة: عودة عبد الحميد معالي قانونية وننتظر قرار فيفا في شكوانا ضد الزمالك

أسعار الخردة بختام تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

حكومة الدبيبة: سيتم إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى هذه الدولة لتحليله

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير والمال الكثير

دعاء صلاة الفجر للزواج بالشخص المناسب

هل شرب مشروبات الطاقة حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads