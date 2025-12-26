مهرجان "MBC" للموسيقى يكشف عن العروض الاستثنائية لنهاية عام 2025

18 حجم الخط

كشفت قناة “MBC” الكورية عن تفاصيل العروض الخاصة والتعاونات المرتقبة لمهرجان الموسيقى لعام 2025 (2025 MBC Music Festival)، واعدة الجمهور بليلة فنية استثنائية تمزج بين الحداثة ونوستالجيا الماضي.

تعاونات غنائية وعروض منفردة

أعلن منظمو المهرجان عن قائمة العروض الخاصة، حيث ستشهد الليلة تعاونات مميزة تجمع بين أبرز نجوم الساحة في الكيبوب، ومنهم تاهيون من فرقة TXT والفنانة هانرورو في أداء صوتي مشترك يبرز قدراتهما الغنائية، هذا بالإضافة لسيونجمين من فرقة Stray Kids وفرقة الروك الأسطورية YB في عرض تعاوني يجمع بين أجيال مختلفة.

كما من المقرر أن تقدم ليز من فرقة IVE تقدم عرض منفردا يطغى عليه الجانب العاطفي، أم فرقة TWS فتطل على الجمهور بمسرح يعكس جانب أكثر نضج ورقي من المعتاد، وتفاجئ فرقة ILLIT الجمهور بضيف خاص في عرض فريد من نوعه.

وتقدم كلًا من إيان من Hearts2Hearts، وبانج جيمين من izna، ووونهي من ILLIT عرض ثلاثي.

الاحتفاء بجيل 2007 ونوستالجيا الألفية

في لفتة مميزة، سيجتمع الفنانون المولودون في عام 2007، والذين سيتمون سن الرشد في عام 2026، في عرض غنائي جماعي يضم:

هان يو جين (ZEROBASEONE) وكيونجمين (TWS).

ريو وساكويا (NCT WISH).

هيوي ويوكي (NEXZ).

نارين (MEOVV) وريو سارانج وتشوي جونج أون (izna).

دونجهيون (KickFlip)، ويوها وستيلا (Hearts2Hearts)، وبارك سونج هيون (IDID).

كما سيعيد الجيل الجديد من الفرق الصاعدة (Hearts2Hearts, ALLDAY PROJECT, KickFlip, KiiiKiii, CORTIS, IDID) إحياء روح عام 2005، من خلال تقديم "ميدلي" لأبرز أغاني ذلك العام برؤية عصرية مستوحاة من نمط "Y2K".

ومن المقرر إقامة "مهرجان إم بي سي للموسيقى 2025" في ليلة رأس السنة، الموافق 31 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة 8:50 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.