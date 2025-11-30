18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بوجود دعوات إسرائيلية لإنهاء عمل قوات اليونيفيل بذريعة عدم مساهمتها في نزع سلاح حزب الله.

وقبل وقت سابق قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون آن كلير: إن بيروت ترحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب اليونيفيل.

لبنان ترحب بالمشاركة الأوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب اليونيفيل

وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية الرئاسة: ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني 2024.

الجيش اللبناني يواصل أعماله لمراقبة الحدود

وأضافت الرئاسة في بيانها: الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافا لما تروج له إسرائيل وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين وما يقال عن تقصير هو محض افتراء.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، وأن إعادة الإعمار هي حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية.

وتابعت أن خيار التفاوض الذي أعلنته كفيل بإعادة الاستقرار الى الجنوب وكل لبنان لأن استمرار العدوان لن يؤدي الى نتيجة.

جدير بالذكر أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أو ما يعرف بقوات اليونيفيل هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان.

تأسست في 19 مارس 1978 بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 425 و426، وعدة قرارات أخرى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان 2006 لدعم عمليات الجيش اللبناني وتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ولضمان استعادة حكومة لبنان لسلطتها الفعلية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.