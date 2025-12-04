الخميس 04 ديسمبر 2025
رئيس لبنان: اجتماع الناقورة مهد لاجتماعات مقبلة تبدأ 19 ديسمبر

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون مساء اليوم الخميس إن اجتماع الناقورة مهد لاجتماعات مقبلة ستبدأ في 19 ديسمبر الجاري.

مكتب نتنياهو يكشف كواليس "اجتماع الناقورة"

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس الأربعاء، إن نائب رئيس قسم السياسات الخارجية الإسرائيلية عقد اجتماعا في الناقورة مع المستشارة الأمريكية وممثلين لبنانيين.

وأضاف ديوان نتنياهو: "اجتماع الناقورة تم بأجواء إيجابية وتم الاتفاق على صياغة أفكار تعزز التعاون الاقتصادي المحتمل مع لبنان واتفق الطرفان خلال اجتماع الناقورة على استمرار الحوار".

وتابع ديوان نتنياهو: إسرائيل أوضحت أن نزع سلاح حزب الله أمر إلزامي بغض النظر عن تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي.

 

رئيس الوزراء اللبناني: محادثات وقف إطلاق النار ليست مفاوضات سلام

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في وقت سابق من أمس، أن المحادثات الجارية ضمن إطار لجنة وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الجنوبية لا تعد مفاوضات سلام مع إسرائيل إطلاقا.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضح سلام أن أي عملية تطبيع محتملة مع إسرائيل يجب أن تلي تحقيق اتفاقية سلام شاملة، مشيرا إلى أن المحادثات الاقتصادية ستكون جزءا من هذه عملية التطبيع المستقبلية وليست خطوة منفصلة تسبق السلام.

كما شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن التطبيع مرهون بالالتزام بمبادرة السلام العربية لعام 2002، قائلا: "إذا التزمت بمبادرة السلام العربية لعام 2002 فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".

 

انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها

وربط سلام أيضا بين استكمال السيادة الوطنية واستعادة الأراضي المحتلة، مذكرا بأن المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة لن تكتمل دون انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الهدوء، أعرب سلام عن انفتاح لبنان على قيام قوات أمريكية وفرنسية بالتحقق من المخاوف المتعلقة بمستودعات الأسلحة المتبقية في جنوب البلاد.

كما عبر عن أمله في أن تسهم مشاركة ممثلين عن المدنيين في الآليات الميدانية في تهدئة التوتر الحالي. وأكد أن لبنان سيناقش هذا الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن الدولي البدائل المحتملة المتعلقة بقوات اليونيفيل العاملة في المنطقة.

