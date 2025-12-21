ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، عزز أستون فيلا موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة خلف مانشستر سيتي الوصيف برصيد 37 نقطة، وآرسنال المتصدر برصيد 39 نقطة، بعد فوزه اليوم أمام مانشستر يونايتد 2-1 بالجولة الـ17 من البريميرليج .

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد

1- أرسنال 39 نقطة

2- مانشستر سيتي 37 نقطة

3- أستون فيلا 36 نقطة

4- تشيلسي 29 نقطة

5- ليفربول 29 نقطة

6- سندرلاند 27 نقطة

7- مانشستر يونايتد 26 نقطة

8- كريستال بالاس 26 نقطة

9- برايتون 24 نقطة

10- إيفرتون 24 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 22 نقطة

14- بورنموث 22 نقطة

15- فولهام 20 نقطة

16- ليدز يونايتد 19 نقطة

17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18- وست هام 13 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- وولفرهامبتون نقطتان



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

وخسر فريق مانشستر يونايتد من نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 17 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مورجان روجرز هدف التقدم لفريق أستون فيلا في الدقيقة 45، وفي الدقيقة 45+3 نجح كونيا في إدراك التعادل لصالح اليونايتد، وسجل مورجان روجرز هدف استون فيلا الثاني في الدقيقة 57.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.