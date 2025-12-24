بسبب عطل في سيارة نقل، تكدس مروري على كوبري الجامعة والطريق الدائري في المنصورة

18 حجم الخط

شهد طريق كوبري الجامعة بـ مدينة المنصورة، المسار المتجه إلى طلخا وطريق جمصة الدولي، اليوم تعطل سيارة نقل بمقطورة محملة بكميات كبيرة من الأسمنت أعلى كوبري الجامعة.

تعطيل الحركة المرورية بشكل جزئي على طريق جمصة

تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تعطل سيارة نقل بمقطورة محملة بكميات كبيرة من الأسمنت أعلى كوبري الجامعة مما أدى إلى تكدس مروري.

وأدى تعطل السيارة إلى حدوث تكدس مروري على الكوبري وعلى الطريق الدائري وتعطيل الحركة المرورية بشكل جزئي، وعلى الفور ومن خلال غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة تم إخطار الإدارة العامة للمرور.

الدفع بعدد من رجال وسيارات المرور لتيسير الحركة

وتم الدفع بعدد من سيارات المرور وعدد من الضباط والأفراد لتنظيم الحركة المرورية أعلى الكوبري وعلى الطريق الدائري لحين الانتهاء من إصلاح السيارة وتحريكها من موقعها.

وطمأنت محافظة الدقهلية المواطنين بأن قوات المرور قد وصلت إلى الموقع وتم تسهيل الحركة المرورية بالفعل لحين الانتهاء من أعمال إصلاح السيارة والتي قد تستغرق عدة ساعات نظرًا لصعوبة تحريكها من موقعها بسبب حمولتها.

تواصل مع المواطنين من خلال غرفة العمليات وأرقام الشكاوى

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.