مصرع شاب دهسا تحت عجلات سيارة مجهولة على طريق السنبلاوين بالدقهلية

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة على طريق المنصورة السنبلاوين أمام الرزيقى في محافظة الدقهلية.

كانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص صدمته سيارة علي طريق السنبلاوين المنصورة أمام قرية الرزيقي

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف، وبعد معاينة الشرطة تبين أن الجثة لشخص مجهول الاسم في العقد الثاني من عمره يبلغ 25 سنة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى السنبلاوين العام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.