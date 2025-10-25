السبت 25 أكتوبر 2025
مصرع شاب دهسا تحت عجلات سيارة مجهولة على طريق السنبلاوين بالدقهلية

إسعاف
إسعاف

 لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة على طريق المنصورة السنبلاوين أمام الرزيقى في محافظة الدقهلية.

كانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص صدمته سيارة علي طريق السنبلاوين المنصورة أمام قرية الرزيقي 

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف، وبعد معاينة الشرطة تبين أن الجثة لشخص مجهول الاسم في العقد الثاني من عمره يبلغ 25 سنة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى السنبلاوين العام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

