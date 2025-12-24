الأربعاء 24 ديسمبر 2025
رياضة

بسبب المخالفات، اتحاد الكاراتيه على أبواب "الحل"

محمد الدهراوي رئيس
محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه، استقر مسئولو وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، على إصدار قرار بحل مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، بعد تأكد لجان التحقيق التابعة للوزارة من وجود مخالفات إدارية تستوجب التحقيق.

وكشف مصدر، أن وزارة الشباب والرياضة تستعد لإعلان قرار حل اتحاد الكاراتيه وإحالة ما توصلت إليه لجان التحقيق للنيابة العامة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أرسلت لجان تحقيق إلى اتحاد الكاراتيه من أجل مراجعة كافة الأوراق والميزانية وأوجه الصرف وغيرها من الأمور الإدارية الأخرى.

وأوضح المصدر، أن لجان التحقيق توصلت إلى وجود مخالفات إدارية جسيمة تستحق التحقيق من الجهات المختصة، وهو ما سيعجل بقرار حل الاتحاد.

ومن المنتظر أن يقوم مسئولي وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

تأجيل بطولات الكاراتيه

وقرر مسئولو اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، تأجيل بطولة دوري الدرجة الأولى والممتاز للناشئين والناشئات، بسبب عدم استكمال الملفات الطبية للفرق المقرر مشاركتها في البطولة.

وقال اتحاد الكاراتيه: إن قرار تأجيل البطولة جاء من أجل منح الفرصة أمام جميع الفرق لاستكمال الملفات الطبية للاعبين واللاعبات المقرر مشاركتهم في دوري الدرجة الأولى والممتاز.

وكان اتحاد الكاراتيه قد أصدر تعميما في وقت سابق، طالب من خلاله كافة الأندية والفرق باستكمال الملفات الطبية من أجل المشاركة في كافة بطولات الموسم المحلي الجديد 2025/ 2026.

