شاب ينهي حياته بحبة غلة في منزله بالدقهلية

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره علي إنهاء حياته بتناول حبة غلة في منزله بجوار مسجد الحاج حسين، في قرية بدواى بمركز المنصورة في محافظة الدقهلية.

نقل الجثة لـ مستشفي شربين

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعي محمد اشرف محمد - ٢٤ سنة تناول حبة غلة ( انتحار ) ووصل مستشفى شربين المركزي جثة هامدة



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

وعلي صعيد آخر كان قد أُصيب شاب بحروق متفرقة من الدرجتين الأولى والثانية، اليوم، في قرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شاب بحروق متفرقة من الدرجتين الأولى والثانية، في قرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة، وذلك بجوار الوحدة الصحية بالقرية.

و بالفحص تبين أن المصاب يُدعى محمد عصام مصطفى العسيوي، ويبلغ من العمر 19 عامًا، ومقيم بقرية ميت مزاح، حيث يعاني من حروق من الدرجة الأولى والثانية بمختلف أنحاء الجسم.



وتم نقل المصاب إلى المستشفى الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال حالته.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

