اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بجامعة بنها من المجلس الوطني

18 حجم الخط

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بـكلية الفنون التطبيقية من المجلس الوطني للإعتماد إيجاك طبقًا للمواصفات الدولية ISO / IEC التابع لوزارة الصناعة.

اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بجامعة بنها



وقال "الجيزاوي" إن اعتماد المعمل يأتي في ضوء سياسة الجامعة لجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى درجات الجودة في الخدمات التي تقدمها المعامل والمراكز البحثية المختلفة داخل الجامعة.

مشروع تطوير وتأهيل معمل تكنولوجيا المنسوجات جامعة بنها



يذكر أن مشروع تطوير وتأهيل معمل تكنولوجيا المنسوجات للاعتماد الدولى ممول من وزارة التعليم العالي وجامعة بنها بتمويل تعدي أكثر من ثلاثة ملايين جنيه ويستهدف خدمة المجتمع المدني والبحث العلمي والعملية التعليمية.

ويقدم المعمل عددا من التجارب والقياسات المتوفرة به وهي: اختبار قوة الشد والمتانة للألياف والأقمشة المختلفة باستخدام المواصفات القياسية: ISO 13934-1:2013, ISO 2062:2009، قياس قوة اللون للأقمشة والألياف المختلفة المصبوغة والمطبوعة عند اطوال موجية مختلفة باستخدام المواصفة القياسية: AATCC EP14-2021e، قياس درجة نفاذية الأشعة الفوق بنفسجية من الأقمشة والمنسوجات المختلفة المصبوغة والمطبوعة والمعالجة بمواد حماية من الأشعة الفوق بنفسجية باستخدام المواصفة القياسية: AATCC 183، اختبار ثبات ألوان الصباغة والطباعة لعمليات الغسيل على جميع أنواع الالياف والاقمشة المختلفة باستخدام المواصفة القياسية: ISO 105-C06:2010، قياس قيمة الاس الهيدروجيني pH (درجة الحموضة والقاعدية) للسوائل المختلفة وخاصة محاليل الطباعة والصباغة والتجهيز باستخدام جهاز pH meter and pH electrode.

كما يقوم المعمل بقياس تثبيت الصبغات المخلقة على الألياف النسيجية تحت ضغط مرتفع وحرارة باستخدام جهاز Autoclave، غمر وعصر الألياف والأقمشة النسيجية المختلفة بطريقة متجانسة في المحاليل الخاصة بعمليات التجهيز المختلفة باستخدام جهاز Laboratory wringer padder، صباغة جميع أنواع الألياف والأقمشة النسيجية باستخدام جهاز Dyeing machine، اختبار ثبات ألوان الصباغة والطباعة للاحتكاك (الجاف والرطب) على جميع أنواع الألياف والأقمشة النسيجية المختلفة باستخدام جهاز Crockmeter باستخدام المواصفة القياسية Color fastness to rubbing ISO.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.