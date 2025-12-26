11 علامة تشير إلى الإصابة بالأمراض المناعية

18 حجم الخط

يعد جهاز المناعة الخط الدفاعي الأول عن جسم الإنسان، حيث تكمن مهمته الأساسية في محاربة الأمراض وتحفيز عملية الشفاء، ومع ذلك قد يتعرض هذا النظام لخلل ما بجعله ضعيفا، أو خامل النشاط، أو حتى مفرط النشاط إلى الحد الذي يجعله يهاجم الجسم عن طريق الخطأ.

وتظهر هذه الاضطرابات المناعية في صور متعددة تشمل أعراض جسدية، أو ردود فعل تحسسية، أو أمراض مزمنة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

وتوجد عدد من العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلات في الجهاز المناعي، وتكون كالأتي:

جفاف العين المفرط

قد يكون الشعور بوجود "رمل" أو حصى داخل العين مؤشر على اضطراب مناعي، ففي حالة "متلازمة شوغرن"، يهاجم الجهاز المناعي الغدد الدمعية مما يؤدي إلى جفاف العين واحمرارها، وقد يتفاقم الأمر ليصل إلى ضبابية الرؤية أو تلف القرنية.

الاكتئاب والاضطرابات المزاجية

تؤكد الدراسات أن الاكتئاب قد يكون انعكاس لمشكلة مناعية؛ إذ يمكن للجهاز المناعي المختل أن يرسل خلايا التهابية تُعرف بـ "السيتوكينات" إلى الدماغ، والتي تعمل بدورها على خفض مستويات الكيماويات المسؤولة عن تحسين المزاج مثل "السيروتونين"، تساهم التمارين الرياضية في رفع مستويات السيروتونين وتقليل الالتهابات.

الطفح الجلدي والالتهابات

تعتبر الإكزيما، وما يصاحبها من حكة، رد فعل تحسسي يشير إلى فرط نشاط المناعة، كما ترتبط أمراض مثل الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي بخلل مناعي يجعل الجسم يهاجم خلايا الجلد، مما يسبب بقعًا حمراء وقشرية مؤلمة تُعرف بـ "اللويحات".

مشكلات الجهاز الهضمي

تعد آلام البطن، والانتفاخ، والإسهال المزمن، وفقدان الوزن، علامات محتملة لأمراض مناعية مثل "داء كرون"، أو "التهاب القولون التقرحي"، أو "مرض السيلياك" (حساسية القمح)، وهي حالات يحفزها النشاط غير الطبيعي لجهاز المناعة.

برودة الأطراف وتغير لونها

إذا كانت اليدين والقدمين تتحولان إلى اللون الأزرق أو الأبيض عند التعرض للبرد، فقد يكون ذلك بسبب "مرض رينود"، حيث يتباطأ تدفق الدم إلى الأطراف نتيجة خلل مناعي. كما قد تعني برودة الأطراف خمول الغدة الدرقية الناتج عن هجمات مناعية.

تساقط الشعر المفاجئ

يمكن لجهاز المناعة أن يستهدف بصيلات الشعر ويهاجمها، مما يؤدي إلى الإصابة بـ "الثعلبة" التي تظهر في شكل فراغات صغيرة في فروة الرأس أو أنحاء الجسم، كما تسبب الصدفية التي تصيب فروة الرأس تساقط في الشعر في المناطق المصابة.

الحساسية المفرطة تجاه الشمس

قد تسبب الاضطرابات المناعية حساسية شديدة للضوء؛ فالمصابون بمرض "الذئبة" قد يتعرضون لحروق جلدية من أقل تعرض للشمس، كما يمكن للأشعة أن تحفز نشاط المرض وتفاقم أعراضه، مما يتطلب حماية قصوى عبر ارتداء القبعات واستخدام واقيات الشمس القوية.

آلام المفاصل وتصلبها

يعد التهاب المفاصل الروماتويدي نموذج لهجوم المناعة على الأنسجة المبطنة للمفاصل، مما يسبب تورم وألم شديد وتصلب مفاجئ في الحركة.

بطء التئام الجروح

في حال خمول الجهاز المناعي، تصبح الجروح البسيطة مثل الخدوش أو الحروق بطيئة في الشفاء، فالنظام المناعي الصحي يتفاعل بسرعة ويرسل المغذيات اللازمة لمكان الإصابة، وأي تأخير في هذه العملية قد يشير إلى ضعف في النشاط المناعي.

العدوى المتكررة والمستمرة

إذا كان الشخص يصاب بنزلات البرد والإنفلونزا بشكل دائم، فقد يكون ذلك علامة على نقص المناعة، وتتضح ملامح هذا الضعف إذا تكررت التهابات الأذن لأكثر من أربع مرات سنويًا، أو حدثت إصابة بالالتهاب الرئوي مرتين في عام واحد، أو زادت الحاجة لاستخدام المضادات الحيوية بشكل غير معتاد.

الإرهاق المزمن

يختلف الإرهاق المناعي عن التعب العادي؛ فهو شعور بالاستنزاف التام حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، لدرجة قد تعجز معها عن المشي عبر الغرفة، وغالبًا ما ينتج هذا التعب الشديد عن الالتهابات التي يسببها جهاز مناعي مفرط النشاط أو خامل.

