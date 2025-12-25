الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تحجز ناشري فيديو مسيء للقبائل العربية بالإسكندرية للتحريات

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

قرر مدير نيابة الدخيلة بالإسكندرية، المستشار أحمد شهاب، حجز التيك توكر أحمد ف وشقيقه محمد ف، لمدة 24 ساعة للتحريات، بعد اتهامهما بنشر مقطع فيديو على تطبيق تيك توك يتضمن سخرية وإهانة من أبناء القبائل العربية.

الصحة اللبنانية: شهيد في غارة للاحتلال على بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد

الوطنية للانتخابات: بعثة لوس أنجلوس آخر مقار التصويت بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة

حيث تقدم عدد من أبناء القبائل العربية غرب الإسكندرية ببلاغات ضد تيك توكر وشقيقه، بعد إعادة نشر مقطع فيديو على تيك توك يتضمن سخرية وإهانة من أبناء القبائل العربية. 

وأدى ذلك إلى تقديم البلاغات واتخاذ إجراءات قانونية، حيث تم القبض على الشقيقين وتحجزهما نيابة الدخيلة للتحريات لمدة 24 ساعة، وفقًا لقرار مدير النيابة المستشار أحمد شهاب.

 

شهدت الأيام الماضية انتشار فيديو على تطبيق تيك توك من قبل شابين أخوين، تضمن إساءات لأبناء القبائل العربية، واشتمل على اتهامات خطيرة تتعلق بتعاطي المواد المخدرة وفرض الإتاوات والبلطجة، بالإضافة إلى ألفاظ مسيئة ونابية.

وأدى ذلك إلى تدخل عدد من قامات القبائل العربية، وعلى رأسهم النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وأحد أبناء القبائل، للمطالبة بمحاسبة المخالفين وتحقيق الردع العام، وحفظ كرامة أبناء القبائل ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد المجتمع.

وكانت نيابة الدخيلة  استجابت للتحقيقات، وحجزت الشابين للتحريات لمدة 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الدخيلة بالاسكندرية القبائل العربيه غرب الإسكندرية النائب رزق راغب

مواد متعلقة

الصحة اللبنانية: شهيد في غارة للاحتلال على بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد

الوطنية للانتخابات: بعثة لوس أنجلوس آخر مقار التصويت بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة

تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المركز التجاري بالمحافظة (صور)

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

سموحة يفوز على الزمالك 0/1 في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، سموحة يواصل تقدمه على الزمالك 0/1 بعد 75 دقيقة

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الإسماعيلي يضرب بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

كولر: لم أتوقع رحيلي عن الأهلي ورئيس النادي كان يمكنه إلغاء التدريبات

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

شهادات ادخار تحصد المراكز الثلاثة الأولى في البنوك

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء صلاة الفجر للزواج بالشخص المناسب

هل شرب مشروبات الطاقة حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الإفتاء توضح حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads