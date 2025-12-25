النيابة تحجز ناشري فيديو مسيء للقبائل العربية بالإسكندرية للتحريات

18 حجم الخط

قرر مدير نيابة الدخيلة بالإسكندرية، المستشار أحمد شهاب، حجز التيك توكر أحمد ف وشقيقه محمد ف، لمدة 24 ساعة للتحريات، بعد اتهامهما بنشر مقطع فيديو على تطبيق تيك توك يتضمن سخرية وإهانة من أبناء القبائل العربية.

حيث تقدم عدد من أبناء القبائل العربية غرب الإسكندرية ببلاغات ضد تيك توكر وشقيقه، بعد إعادة نشر مقطع فيديو على تيك توك يتضمن سخرية وإهانة من أبناء القبائل العربية.

وأدى ذلك إلى تقديم البلاغات واتخاذ إجراءات قانونية، حيث تم القبض على الشقيقين وتحجزهما نيابة الدخيلة للتحريات لمدة 24 ساعة، وفقًا لقرار مدير النيابة المستشار أحمد شهاب.

شهدت الأيام الماضية انتشار فيديو على تطبيق تيك توك من قبل شابين أخوين، تضمن إساءات لأبناء القبائل العربية، واشتمل على اتهامات خطيرة تتعلق بتعاطي المواد المخدرة وفرض الإتاوات والبلطجة، بالإضافة إلى ألفاظ مسيئة ونابية.

وأدى ذلك إلى تدخل عدد من قامات القبائل العربية، وعلى رأسهم النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وأحد أبناء القبائل، للمطالبة بمحاسبة المخالفين وتحقيق الردع العام، وحفظ كرامة أبناء القبائل ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد المجتمع.

وكانت نيابة الدخيلة استجابت للتحقيقات، وحجزت الشابين للتحريات لمدة 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

