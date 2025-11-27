القبائل العربية يعلق على ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات وتوجيه السيسي

18 حجم الخط

قال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طلاب كلية الشرطة، حول القيمة الحقيقية للصوت الانتخابي وأهمية المجلس النيابي، مثل رسالة واضحة لجميع المواطنين والمرشحين، لا سيما فيما يتعلق بظاهرة شراء الأصوات التي تشوه العملية الديمقراطية.

شراء الأصوات في انتخابات مجلس النواب.. تجاوزات سلط السيسي الضوء عليها

وأضاف، أنه لا يمكن إنكار حدوث بعض التجاوزات الانتخابية، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء بالإلغاء الجزئي أو الكلي لأي تجاوز يُرصد.

وأوضح أن من يلجأ لشراء الأصوات غالبًا ما يكون بعيدًا عن الشارع ويفتقر للأرضية الشعبية، ويلجأ لاستغلال الظروف المادية للمواطنين لتعويض الفجوة مع أهالي الدائرة.

وأكد: "لو كان المرشح متواصلًا بقوة ومتواجدًا في الشارع، الناس هي اللي هتدافع عنه، ولن يضطر لأساليب غير مشروعة."

الصوت الانتخابي وأداة لبناء الدولة

وكشف “الجمل” خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “العلامة الكاملة” الذي يقدمه محمد الإشعابي بقناة “الشمس”، عن ضرورة العمل على مسارين متوازيين لضمان برلمان يمثل الأمة بشكل لائق:

الأول: تعزيز إدراك المواطن للقيمة الحقيقية للصوت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب، وعدم النظر إليه كمبلغ مالي، فالصوت قد يأتي بشخصية تفيد الوطن أو تستغل نفوذها لمكاسب شخصية.

الثاني: تثقيف الشباب وتنمية وعيهم السياسي عبر الندوات وحملات التوعية، لإعداد جيل قادر على الإدارة واتخاذ القرار بحرية.

ملفات اقتصادية عاجلة أمام حكومة مدبولي

وأكد الجمل أن الحكومة أمام ملفات اقتصادية مهمة، منها ارتفاع الأسعار، التضخم، البطالة، وتمكين الشباب.

وأوضح أن الحلول تشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبادرات البنك المركزي للقطاع الخاص، وتحسين المرتبات والخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضرورة ضمان العدالة والفرص الاقتصادية للشباب.

