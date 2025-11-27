الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

القبائل العربية يعلق على ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات وتوجيه السيسي

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طلاب كلية الشرطة، حول القيمة الحقيقية للصوت الانتخابي وأهمية المجلس النيابي، مثل رسالة واضحة لجميع المواطنين والمرشحين، لا سيما فيما يتعلق بظاهرة شراء الأصوات التي تشوه العملية الديمقراطية.

شراء الأصوات في انتخابات مجلس النواب.. تجاوزات سلط السيسي الضوء عليها

وأضاف، أنه لا يمكن إنكار حدوث بعض التجاوزات الانتخابية، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء بالإلغاء الجزئي أو الكلي لأي تجاوز يُرصد. 

وأوضح أن من يلجأ لشراء الأصوات غالبًا ما يكون بعيدًا عن الشارع ويفتقر للأرضية الشعبية، ويلجأ لاستغلال الظروف المادية للمواطنين لتعويض الفجوة مع أهالي الدائرة. 

وأكد: "لو كان المرشح متواصلًا بقوة ومتواجدًا في الشارع، الناس هي اللي هتدافع عنه، ولن يضطر لأساليب غير مشروعة."

الصوت الانتخابي وأداة لبناء الدولة

وكشف “الجمل” خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “العلامة الكاملة” الذي يقدمه محمد الإشعابي بقناة “الشمس”، عن ضرورة العمل على مسارين متوازيين لضمان برلمان يمثل الأمة بشكل لائق:

الأول: تعزيز إدراك المواطن للقيمة الحقيقية للصوت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب، وعدم النظر إليه كمبلغ مالي، فالصوت قد يأتي بشخصية تفيد الوطن أو تستغل نفوذها لمكاسب شخصية.

الثاني: تثقيف الشباب وتنمية وعيهم السياسي عبر الندوات وحملات التوعية، لإعداد جيل قادر على الإدارة واتخاذ القرار بحرية.

ملفات اقتصادية عاجلة أمام حكومة مدبولي 

وأكد الجمل أن الحكومة أمام ملفات اقتصادية مهمة، منها ارتفاع الأسعار، التضخم، البطالة، وتمكين الشباب. 

وأوضح أن الحلول تشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبادرات البنك المركزي للقطاع الخاص، وتحسين المرتبات والخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضرورة ضمان العدالة والفرص الاقتصادية للشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القبائل العربيه شراء الأصوات الانتخابات انتخابات مجلس النواب السيسي عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات الحكومة

مواد متعلقة

مدبولي: المواطن سيشعر بثمار الإصلاح في الصحة والتعليم والدخل خلال الـ 3 سنوات المقبلة

تعرف على الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

وفق نتائج الحصر العددي، ضوابط الإعادة في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية

الهيئة الوطنية للانتخابات ترد على فيديو للمرشحة مونيكا مجدي

السيسي لـ الهيئة الوطنية: إلغاء مرحلة الانتخابات في حالة تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية

الأكثر قراءة

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

البنك الأهلي يضرب بورفؤاد برباعية ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس مصر

نهائي كأس العالم للناشئين، البرتغال تتقدم على النمسا 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

خدمات

المزيد

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التصوير أمام الكعبة حرام؟ أمين الفتوى يوضح الضوابط والشروط (فيديو)

اقتداء بالنبي، الإفتاء توضح حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية

حكاية إبراهيم باشا وحافظ الأسد مع جامع يلبغا بدمشق

المزيد
الجريدة الرسمية