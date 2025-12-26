الجمعة 26 ديسمبر 2025
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب الأحد المقبل

زيلينسكي
زيلينسكي
من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في منتجع مارالاغو يوم الأحد المقبل، حسبما نقل موقع "أكسيوس" اليوم الجمعة عن مسئولين أوكرانيين.

قرب التوصل إلى اتفاق

واعتبر "أكسيوس" أن اللقاء المرتقب مؤشر على إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات، إذ كان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه لن يلتقي زيلينسكي إلا إذا شعر بقرب التوصل إلى اتفاق.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم بعد تلقيه إحاطة من كبير مفاوضيه رستم عميروف: "لا نضيّع يوما واحدا. لقد اتفقنا على عقد اجتماع على أعلى مستوى مع الرئيس ترامب في المستقبل القريب. يمكن حسم الكثير من الأمور قبل حلول العام الجديد".

وأمس الخميس، كتب زيلينسكي أنه أجرى "محادثة مثمرة للغاية" مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت صحيفة "كييف بوست" أيضا أن اجتماعا بين زيلينسكي وترامب، الذي يقضي إجازته في مقر إقامته بولاية فلوريدا، قد يعقد يوم الأحد.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، عقد ويتكوف وكوشنر محادثات مع المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف في ميامي، أكد ويتكوف في أعقابها أن أن روسيا "لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام في أوكرانيا".

 وفي وقت سابق قالت وكالة "بلومبيرغ" إن روسيا تطالب، على ما يبدو، بتغييراتٍ جوهرية على خطة السلام الحالية المكونة من عشرين بندا، بينما نفت الخارجية الروسية صحة هذا التقرير ووصفته بأنه ملفق.

وأشارت الخارجية الروسية أمس الخميس إلى إحراز تقدم "ولو كان بطيئا"، في عملية التفاوض بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وكشف الكرملين أن ممثلين عن القيادتين الروسية والأمريكية عقدوا اتصالا هاتفيا في أعقاب زيارة دميترييف إلى الولايات المتحدة، وأنه شارك في المحادثة من الجانب الروسي مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

