ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن عدة مسودات وثائق أعدت بعد أن أجرى مسئولون أوكرانيون محادثات في مدينة ميامي مع نظرائهم الأمريكيين حول سبل إنهاء الحرب مع روسيا.

زيلينسكي: ناقشنا مع أمريكا ضمانات أمنية وخططا للتعافي

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصة إكس: عملنا بشكل بناء مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم إعداد عدة مسودات.. تتضمن على وجه الخصوص ضمانات أمنية لأوكرانيا وخططًا للتعافي وإطار عمل أساسيًا لإنهاء هذه الحرب"، وفق "رويترز".

وبالأمس الاثنين، قال زيلينسكي أن المفاوضات التي أجريت مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات مع روسيا أصبحت "قريبة جدًا من نتيجة حقيقية".

وعقد المفاوضون الأوكرانيون بقيادة المسؤول الكبير رستم أوميروف، إلى جانب ممثلين من أوروبا، سلسلة من الاجتماعات مع المبعوثين الأمريكيين، بما في ذلك اجتماعات في الأيام الأخيرة في فلوريدا.

كما أجرى المفاوض الروسي كيريل ديمترييف، مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للاستثمار، محادثات منفصلة مع مسؤولين أمريكيين في فلوريدا.

وقال مسؤولون في كل من أوكرانيا وروسيا إن فريقيهما سيعودان إلى بلديهما يوم الاثنين لتقديم تقارير عن نتائج المناقشات.

وقال زيلينسكي في تجمع مخصص للدبلوماسيين الأوكرانيين "كل شيء يبدو جديرًا بالاهتمام... هذا عملنا نحن (أوكرانيا) والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يشير إلى أننا قريبون جدًا من نتيجة حقيقية".

الخطة الأمريكية على الطاولة



أكد زيلينسكي أن المفاوضين كانوا يعملون على خطة من 20 نقطة، طرحها المبعوثون الأمريكيون، والتي ظلت قيد المناقشة لأسابيع بعد أن تعرضت مسودة أولية لانتقادات من الأوكرانيين والأوروبيين على اعتبار أنها تميل أكثر من اللازم لصالح روسيا.

