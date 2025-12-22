زيلينسكي: الولايات المتحدة تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا

18 حجم الخط

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بمناسبة اليوم الدبلوماسي الأوكراني، أن الولايات المتحدة ستقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل لن تنشر علنا.

زيلينسكي: الولايات المتحدة ستقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني: "توجد ضمانات أمنية بيننا وبين الأوروبيين والولايات المتحدة وهي معاهدة إطارية. ويوجد وثيقة منفصلة بيننا وبين الولايات المتحدة ضمانات أمنية ثنائية. هذه الوثيقة، كما نرى، يجب أن تُناقش في الكونجرس الأمريكي مع بعض التفاصيل والإضافات السرية".

وفي وقت سابق أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقت على تقديم ضمانات أمنية لـأوكرانيا مشابهة للمادة الخامسة من حلف "الناتو".

مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية

وفي المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو وواشنطن توصلتا إلى تفاهم بأن على أوكرانيا العودة إلى أسس دولة غير منحازة ومحايدة وخالية من الأسلحة النووية. وقد اعترفت روسيا باستقلال أوكرانيا عام 1991 على أساس شروط الحياد هذه.

وعقدت في برلين مفاوضات حول التسوية الأوكرانية بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر القائد الأمريكي جاريد كوشنر، وزيلينسكي. ونتيجة للمفاوضات، أصدر قادة دول الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن الضمانات لأوكرانيا وإجراءات تسوية النزاع، حيث اقترحوا على وجه الخصوص إرسال قوات متعددة الجنسيات إلى البلاد والحفاظ على عدد القوات المسلحة الأوكرانية عند مستوى لا يقل عن 800 ألف فرد.

