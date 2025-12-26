ترامب يتجه لإعلان مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل

18 حجم الخط

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار إعلانات تتعلق بـ غزة في يناير، وسيشكل اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاملا حاسما في انتقال خطة السلام للمرحلة التالية، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة.

مخاوف أمريكية بشأن مسار السلام في غزة

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن البيت الأبيض، تسوده مخاوف من أن مسار السلام في غزة قد يشهد تراجعا خطيرا في حال لم يكتسب زخما حقيقيا على الأرض، ما قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واستئناف القتال.

وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إنهم يطمحون إلى الإعلان خلال النصف الأول من يناير المقبل عن تشكيل مجلس للسلام، إلى جانب حكومة تكنوقراط فلسطينية، وقوة استقرار دولية تتولى مهامها في القطاع.

لقاء ترامب ونتنياهو

كما يدرس البيت الأبيض إمكانية عقد اجتماع لمجلس السلام برئاسة ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال الأسبوع الأخير من يناير.

ويعمل مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، بالتنسيق مع مصر وقطر وتركيا، لاستكمال التفاهمات ووضع الأسس للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن بدء نزع سلاح من جانب حركة "حماس"، وانسحابا إضافيا لقوات الجيش الإسرائيلي.

ومع ذلك، ووفقا لمصدر مطلع على التفاصيل، أبدى نتنياهو تشككا حيال أفكار ويتكوف وكوشنر، ولا سيما ما يتعلق بنزع سلاح غزة، وذلك خلال لقائه الأخير مع السيناتور ليندسي غراهام في القدس قبل أيام.

وكل ذلك يجعل اللقاء بين ترامب ونتنياهو في فلوريدا بالغ الأهمية، إذ إنه من دون موافقة نتنياهو لن يتمكن مسار السلام في غزة من المضي قدما، في وقت يأمل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ينجح في إقناع ترامب بتبني موقفه.

