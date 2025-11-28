هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

18 حجم الخط

في إطار رسالتها العلمية المتجددة، وفي سعيها الدائم لتقديم تراث الأمة في صور بحثية موثقة وقابلة للقراءة والاستفادة، يضم عدد مجلة الأزهر الجديد إحدى أهم هداياه العلمية لهذا العام، وهو كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر (1) – مقالات الشيخ محمد أحمد عرفة" عضو هيئة كبار العلماء – رحمه الله – بتقديم من أ.د. نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

صناعة الوعي العلمي وإحياء ملكات القراءة والتأمل

يمثل هذا الإصدار نافذة واسعة على فكر عالم من أعلام الأزهر الذين أسهموا في صناعة الوعي العلمي وإحياء ملكات القراءة والتأمل، إذ يؤكد الكتاب من بدايته على حقيقة راسخة: قيمة الإنسان في علمه، وزكاة العلم نشره، فبالعلم تنهض الحضارات، ويقوم المجتمع على أساسٍ راسخ، وتُبنى العقول وتستنير الأفكار، ولهذا رفع الإسلام من شأن العلم والعلماء، وجعلهم مشاعل هداية ونجومًا يُستدل بها في طريق الرشاد.

صناعة المعرفة الإسلامية وتوجيه الفكر العام

ويأتي اختيار مقالات الشيخ محمد أحمد عرفة في هذا الإصدار بوصفه واحدًا من العلماء الذين حملوا عبء الوعي والإصلاح الفكري بسعة علم وشمول فهم، فقد كان الأزهر الشريف عبر تاريخه القلب النابض لنهضة الأمة العقلية والدينية، ومن بين وجوهه المضيئة التي صنعت وعيًا واستنارة فكرًا، يبرز اسم الشيخ عرفة، وكيل كلية الشريعة سابقًا وعضو هيئة كبار العلماء، وصاحب نتاج فكري غزير ومؤلفات رصينة كان لها حضور مؤثر في صناعة المعرفة الإسلامية وتوجيه الفكر العام.

وتكشف صفحات الكتاب أن الشيخ لم يكن مجرد كاتب عابر، بل صاحب قلم حمل رسالة وهدفًا، ترك مقالات متعددة نُشرت في كبريات الصحف والمجلات، عالج من خلالها قضايا فكرية، دينية، لغوية وثقافية لا تزال حاضرة بقوة في وجدان الأمة، وقد جاء إصدار هذه الصفحات اليوم ليعيد قراءة هذا التراث ويمنح الأجيال المعاصرة فرصة للاستفادة منه، باستحضار رؤى العلماء الكبار في وقت تتسارع فيه التحديات الفكرية وتتغير فيه المعايير بسرعة غير مسبوقة.

تفاصيل كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر (1) – مقالات الشيخ محمد أحمد عرفة"

ويضم هذا الجزء الأول من الكتاب ثلاث مجموعات رئيسية تمثل ملامح واسعة من مشروع الشيخ الفكري:

المجموعة الأولى: نفحات قرآنية

تتناول لمسات تفسيرية وتأملية في آيات القرآن، تبرز مقاصد النص وروحه التربوية والإيمانية.

المجموعة الثانية: من عطر السيرة النبوية وأريج الصحابة الكرام

كتابات تتصل بالسيرة والأخلاق والقدوات الأولى، في عرض تربوي يعيد إحياء النموذج النبوي في الوعي المعاصر.

المجموعة الثالثة: اللغة العربية.. مشكلات وحلول

بحوث لغوية وعروض نقدية تلامس واقع اللغة وتحدياتها، مع اقتراح حلول تهدف إلى حماية اللسان العربي من الضعف والاندثار.

وبصدور هذا الكتاب ضمن هدايا مجلة الأزهر، تُعيد المؤسسة الأزهرية التأكيد على دورها في حفظ التراث، وإحياء الكتابات القيمة، وإتاحة نتاج العلماء للأمة ليبقى العلم ممتدًا في أثره، حاضرًا في وعي الأجيال، ومؤثرًا في بناء العقول.

وفي هذا الإصدار رسالة واضحة بأن قيمة المعرفة لا تكمن في حيازتها فقط، بل في نشرها، وإعادة إحيائها، وجعلها نورًا يضيء الطريق لكل من يسعى إلى بناء الوعي وإنارة الفكر.

