أعمال سحرية، والدة درة تلجأ لدجال بسبب خلافها مع زوجها بمسلسل على كلاي

تشهد أحداث مسلسل “على كلاي” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، لجوء “صفوة” التي تجسد شخصية والدة “درة” في العمل، للتعامل مع دجال بسبب خلافات ابنتها مع زوجها.



وكان قد رشح القائمون على مسلسل “على كلاي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي المطربة رحمة محسن لغناء تترات العمل، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي، وذلك بالرغم من تواجدها كأحد أبطال العمل، ويعد المسلسل هو الأول الذي يشهد مشاركة رحمة محسن كممثلة مع أحمد العوضي.

ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير أحداث المشاهد الخارجية لأسرة مسلسل علي كلاي المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026، وتجمعه المشاهد التي يتم تصويرها بالفنانة يارا السكري، وتستمر لما يقرب من أسبوع، وتنتقل بعدها أسرة العمل لديكور منطقة التوفيقية.

وتشهد أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي حالة من العداء بين بطل العمل والفنانة انتصار بسبب خلافات مع زوجته التي تلعب دورها الفنانة درة.

وتبدأ انتصار في تدبير عدد من المكائد لأحمد العوضي كي تتخلص منه، ويتشاجر داخل سوق التوفيقية مع مجموعة من الشباب العاملين مع الفنانة انتصار التي تمتلك محل داخل السوق.

وتتضمن أحداث العمل محاولة الفنانة التونسية درة الانتقام من زوجها الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي بعد معرفتها بعلاقة الحب بينه وبين يارا السكري ضمن أحداث العمل، كما تتعرض درة خلال أحداث المسلسل للكثير من الأزمات.

قصة "علي كلاي".. تاجر عقارات يواجه الأزمات

تدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي.

ويشارك العوضي في بطولة العمل كل من: يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

