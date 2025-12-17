20 مليون جنيه إجمالي جوائز النسخة العاشرة من ماراثون زايد الخيري بمدينة أكتوبر

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن إجمالي جوائز النسخة العاشرة من ماراثون زايد الخيري، والمقرر إقامته يوم 26 ديسمبر الجاري بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر، بلغ 20 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية ذات البعد الإنساني، والتي تُنظم بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة «كايرو رانرز»، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ماراثون زايد الخيري أصبح أحد أبرز النماذج الناجحة للتكامل بين الرياضة والعمل الإنساني المشترك بين مصر والإمارات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسخر كافة إمكاناتها الفنية والتنظيمية لضمان خروج النسخة العاشرة بصورة تليق باسم الشيخ زايد ورسالته الإنسانية، مؤكدًا أن عائدات الماراثون ستوجه بالكامل لدعم برامج بنك الطعام المصري، بما يعزز من الأثر الإنساني للحدث ويجعل من كل خطوة يخطوها المشاركون رسالة خير حقيقية.

فيما أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عودة  نعمة سعيد، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، من الاعتزال، وذلك عقب لقاء جمعهما، في حضور شقيقها وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الأبطال الأوليمبيين والاستعداد المبكر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وخلال اللقاء، ناقش وزير الشباب والرياضة سبل إدخال اللاعبة ضمن برامج الرعاية الشاملة التي تنفذها الوزارة للأبطال المميزين، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة داعمة تساعد الرياضيين على تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، خاصة في الألعاب التي تمتلك فيها مصر تاريخًا وبصمات قوية مثل رفع الأثقال.

