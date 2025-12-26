الجمعة 26 ديسمبر 2025
وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون

توجه صباح اليوم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة على رأس وفد رسمي يضم عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل ودعم مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مختلف المشروعات في كافة المجالات. 

ومن المخطط أن يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من الوزراء والمسؤولين بجمهورية جيبوتي الشقيقة وزيارة عدد من المشروعات والموانئ بالإضافة إلى حضور فعاليات توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم بين الجانبين بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات.

وأكد على استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل،  بالإضافة الى تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في الدول العربية والافريقية لتنفيذ المشروعات بجمهورية جيبوتي ولا سيما المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزراتي الصناعة والنقل ومنها مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.

