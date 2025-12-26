وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون

18 حجم الخط

توجه صباح اليوم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة على رأس وفد رسمي يضم عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل ودعم مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مختلف المشروعات في كافة المجالات.

ومن المخطط أن يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من الوزراء والمسؤولين بجمهورية جيبوتي الشقيقة وزيارة عدد من المشروعات والموانئ بالإضافة إلى حضور فعاليات توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم بين الجانبين بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات.

وأكد على استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، بالإضافة الى تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في الدول العربية والافريقية لتنفيذ المشروعات بجمهورية جيبوتي ولا سيما المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزراتي الصناعة والنقل ومنها مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.