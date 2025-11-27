الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كامل الوزير يصل إلى لندن لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
18 حجم الخط
ads

وصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى العاصمة البريطانية لندن  في الساعات الأولى من صباح اليوم   لترأس الوفد المصري الرسمي في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) والتي تتضمن فعالياتها انتخابات المنظمة التي تترشح بها مصر لإعادة انتخابها في الفئة (C) بالمجلس.

ويعرض الوزير خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية المقومات الكبيرة التي تؤهل مصر للترشح لعضوية مجلس المنظمة خاصة أهميتها الكبيرة كدولة بحرية رائدة بالإضافة إلى استعراض ما نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث موانيها وإنشاء موانئ جديدة أصبحت تلعب دورًا محوريًّا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية خاصة مع وجود أهم الممرات البحرية العالمية بها وهي قناة السويس.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مهندس كامل الوزير خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن  بعدد من وزراء النقل من الدول الشقيقة والصديقة وعدد كبير من رؤساء كبريات الشركات العالمية العاملة في مجالي النقل الصناعة بالإضافة إلى غرف الملاحة وذلك لبحث التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة بالقطاعين في ضوء المناخ الاستثماري الواعد في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل العاصمة البريطانية لندن الوفد المصري الرسمي اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO المنظمة البحرية الدولية الممرات البحرية العالمية قناة السويس وزراء النقل

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والجوافة وانخفاض الفراولة

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

معلومات مهمة عن رحمان الله لكنوال منفذ هجوم البيت الأبيض

إصابة أطفال في انقلاب سوزوكي يقل تلاميذ مدرسة بطريق الواحات

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

كأس العرب، موعد مباراة مصر والكويت في الجولة الافتتاحية والقنوات الناقلة

موعد عرض آخر حلقتين من مسلسل ورد وشوكولاتة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه اليوم الخميس

6.74 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الخميس

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية