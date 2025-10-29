الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السكك الحديدية: تسيير الرحلة 29 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مبادرة "العودة الطوعية" إلى وطنهم

 تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لتسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم، من خلال تسيير الرحلة التاسعة والعشرين من القطارات المخصصة لمشروع "العودة الطوعية".

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الدولة المصرية دعمها الإنساني للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير –  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل –

 

       

وقد انطلقت اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025 الرحلة رقم (1940) من محطة مصر برمسيس، وعلى متنها مئات الأسر السودانية المتجهة إلى محافظة أسوان، تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم ، ومن المقرر أن يصل القطار إلى أسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود في اليوم التالي في تمام الساعة 11:30 صباحًا لخدمة جمهور الركاب ضمن الرحلات المنتظمة.

       

وبتسيير هذه الرحلة، ارتفع إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم ضمن المشروع إلى 27,524 راكبًا، وذلك في إطار تنسيق متكامل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والجهات المعنية بالمبادرة، وفق خطة تشغيل دقيقة تضمن انتظام الرحلات واستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في العودة الطوعية.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على توفير جميع الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان راحة وسلامة الأشقاء السودانيين طوال الرحلة، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تعكس عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، وتجسد التزام مصر الدائم بمساندة ودعم الأشقاء في السودان. 

الجريدة الرسمية