الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كامل الوزير يبحث مع وفد البنك الدولى موقف تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية

اجتماع الفريق مهندس
اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء
ads

التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بوفد البنك الدولى  برئاسة المهندس إبراهيم الدجاني، مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجورج بيانكو داريدو رئيس فريق العمل الجديد لمشروعي النقل بالبنك الدولي وقيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية، مؤكدًا على استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن.

كما أعرب مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ مشروعات هامة في مجالات النقل المختلفة مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من مشروعات النقل والبنية والتحتية والتي كان لها أكبر الأثر في دعم الاقتصاد القومي  كما  استعرض الجانبان اثر تنفيذ مصر لمشروعات البنية التحتية  في تقدم تصنيف مصر في العديد من التصنيفات الدولية مثل تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق عام 2024 لتحتل المركز 18 عالميًا ، واحتلال ميناء الإسكندرية المرتبة 90 ضمن قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 التي تُصدرها مؤسسة Lloyd’s List وحصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا فى مؤشر أداء موانئ للحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي.

 

تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات المشتركة مثل مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والاسكندرية والذي يجسد الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي المتميز حيث أشار المهندس إبراهيم الدجاني الى ان التجربة المصرية في المحور اللوجيستي القاهرة /الاسكندرية  والمشروعات الداعمة للمحور مثل ميناء السادس من اكتوبر الجاف وتطوير الموانئ البحرية   حاضرة دائما  كأفضل ممارسة دولية حيث يقوم البنك الدولي  بإبرازها دائما كأهم الممارسات الدولية الناجحة في افريقيا والشرق الاوسط ،مؤكدا على دعم البنك الدولى في الوصول الى منظومة تدريب إقليمي  يتوائم مع كافة الخبرات المطلوبة في مجال النقل  والصناعة الى جانب الدعم في انشاء جامعة النقل الدولية وتوفير مناهج علمية في كافة تخصصات النقل.

أكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتأهيل وتدريب العنصر البشري وتخريج أجيال جديدة قادرة على التفاعل مع التطور  التكنولوجي يتم اختيارها وفق  أعلى معايير الاختيار كأحد أهم عناصر  تطوير  المنظومة وفي سبيل ذلك كانت أهمية جامعة النقل والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل ومعهد وردان وخاصة  مع المشروعات العملاقة التي نفذتها مصر في مجال البنية التحتية وكافة قطاعات النقل ولتلبية احتياجات السوق العربي من المتخصصين في مجالات النقل حيث تحرص الدول العربية الشقيقة على الاستفادة من الخبرات والكفاءات من العمالة المصرية بما يجسد  متانة جسور  الثقة الثابتة عبر عقود في تلك الخبرات خاصة  مع  اهتمام الدول العربية  بتنفيذ مشروعات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية.

كما تم خلال الاجتماع التطرق الى أهمية التعاون المشترك في مجال الاتوبيسات الكهربائية خاصة مع الخطوات الجادة والهامة التي نفذتها مصر في هذا المجال وذلك في اطار تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات الكهربائية وكذلك إمكانية التعاون المستقبلي في مجال توطيت صناعة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية ومترو الانفاق خاصة مع الاهتمام الذي توليه وزاتي النقل والصناعة للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصنيفات الدولية التجربة المصرية الشرق الاوسط وشمال افريقيا الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية المشروعات المشتركة صناعة الوحدات المتحركة مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة وفد البنك الدولى وزير الصناعة والنقل

مواد متعلقة

النقل تناشد المواطنين مشاركتها في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية (صور)

النقل تكشف طرق الحصول على تذاكر المترو المختلفة

الأكثر قراءة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

السيسي: التجربة المصرية مع إسرائيل أسست لسلام عادل رسخ الاستقرار

إقبال المواطنين على مقبرة مبارك في ذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads