الأوقاف تتابع ترميم مسجد مدين الأشموني بحي باب الشعرية

تتابع وزارة الأوقاف أعمال الترميم والصيانة الجارية بمسجد سيدي مدين الأشموني والعيون الأثرية المحيطة به بشارع باب البحر في حي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة لصون المساجد الأثرية والحفاظ على التراث المعماري الإسلامي.

ترميم مسجد سيدي مدين الأشموني بحي باب الشعرية

كما تجري زيارات دورية لمتابعة سير العمل، يقوم بها الدكتور المهندس محمد نبيل عراقي - مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية.

وبدأت فرق العمل تنفيذ أعمال فك أحجار المسجد بعد الانتهاء من تكويدها وتوثيقها، تمهيدًا لاستكمال مراحل الترميم وفق الأسس العلمية والفنية المعتمدة.

وتشمل مراحل المشروع معالجة أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتنفيذ أعمال العزل ومعالجة التربة، إلى جانب تدعيم العناصر الإنشائية المتأثرة، وبدء إجراءات الترميم الدقيق للعناصر المعمارية والزخرفية، بما يضمن الحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية للمسجد ومحيطه.

وأكدت الجهات المعنية أن الأعمال تُنفذ وفق جدول زمني محدد، وتحت إشراف فني متخصص، بما يكفل حماية المسجد والعيون الأثرية من أي مخاطر مستقبلية، مع الحفاظ على طابعه التاريخي وقيمته الدينية، تمهيدًا لإعادة فتحه أمام المصلين والزائرين عقب الانتهاء من المشروع.

وتأتي هذه المتابعة في إطار التعاون المؤسسي بين وزارات الأوقاف والسياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، وحرص الدولة على استمرار العمل الميداني بمواقع التراث الديني، وتوثيق مراحل التنفيذ، بما يعكس الجدية في حماية المساجد الأثرية وصونها بوصفها جزءًا أصيلًا من الذاكرة الحضارية المصرية.

