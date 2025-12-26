كأس مصر، زد يواجه ألو إيجيبت في دور الـ 32 اليوم

18 حجم الخط

كأس مصر، يلتقي زد نظيره ألو إيجيبت، في تمام الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات دور الـ32 في كأس مصر.

وينتظر فريق المصري البورسعيدي الفائز من مباراة زد وألو إيجيبت “جي كلوب” لمواجهته في دور الـ16 “ ثمن نهائي بطولة كأس مصر” الموسم الجاري.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أعلنت عن أسماء طاقم حكام مباراة زد وألو إيجيبت، أحد فرق القسم الثاني، في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر موسم 2025 /2026.

حكام مباراة زد ضد ألو إيجيبت

يتولى أحمد جمال مهمة إدارة مباراة زد وألو إيجيبت، كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي إسلام أبوالعطا وعماد العقاد كمساعدين أول وثان، محمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا.

تقام مباراة زد وألو إيجيبت، ضمن مؤجلات دور الـ32 بكأس مصر، بدون استخدام تقنية فيديو “VAR”، أسوة بباقي مواجهات دور الـ32 السابقة من البطولة إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

وكانت قرعة كأس مصر موسم 2025-2026 أوقعت زد في طريق الزمالك.

نتائج قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

