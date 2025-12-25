أعمال يومية وأنشطة متنوعة لخدمة المواطنين بواحة الداخلة بالوادي الجديد

18 حجم الخط

توصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والقرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم.

خدمات مدينة موط العاصمة

واصلت فرق النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تنفيذ حملات النظافة اليومية في مختلف أحياء مدينة موط، ضمن جهود متواصلة لرفع مستوى الخدمات والحفاظ على بيئة صحية للمواطنين.



حيث شهد حى الزهور والجناين بمدينة موط، أعمال نظافة مكثفة شملت رفع القمامة والمخلفات والتراكمات والأتربة، إلى جانب نقلها للأماكن المخصصة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري ومستوى النظافة بالمدينة.

وعلى صعيد متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة برفع القمامة والتراكمات والمخلفات بجوار سور الإدارة التعليمية، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة، كما تم تشوين ناتج الحفر بالمكان، وتسويته وتمهيده، بما يسهم في تحسين المظهر العام للموقع ومنع تكرار تراكم المخلفات.

وتؤكد الوحدة المحلية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة تشمل جميع الأحياء، بهدف الحفاظ على بيئة نظيفة ومظهر لائق بمدينة موط، من خلال تكثيف الأعمال اليومية والمتابعة الميدانية للاحتياجات أولًا بأول.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة جهودها لتوفير احتياجات الأهالي من الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن الطازجة، وذلك من خلال منفذ البيع التابع للوحدة المحلية بحي الجناين بمدينة موط، ويتم ضخ كميات كبيرة من هذه السلع بشكل يومي، وبأسعار تنافسية ومخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان وصول سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

الوحدة المحلية لقرى المعصرة

قامت الوحدة المحلية لقرى المعصرة بالمرور على مبنى الجمعية الزراعية بالمعصرة، حيث تم التأكد من توافر الأسمدة بالجمعية لخدمة المزارعين، كما شملت الجولة متابعة أعمال إنشاء المبنى الجديد للجمعية الزراعية، والوقوف على نسب التنفيذ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم القطاع الزراعي بالقرية.

وتابعت الوحدة المحلية لقرى المعصرة أعمال فحص ومتابعة شبكة الري بالتنقيط الخاصة بالأشجار على الطريق العام بقرية المعصرة، وتأتي هذه المتابعة بهدف الحفاظ على الأشجار وصيانتها بصورة دورية، بما يسهم في استدامة البيئة الخضراء وتحسين المظهر الحضاري للطريق العام بالقرية.

الوحدة المحلية لقرى الشيخ والى

بدأت الوحدة المحلية لقرية الشيخ والي في تجهيز مظلة انتظار للركاب بالطريق العام للقرية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال رصف الطريق العام، بهدف توفير مكان آمن ومناسب لانتظار الركاب، وتنظيم حركة المواطنين والمركبات، بما يسهم في تحقيق السلامة المرورية والمظهر الحضاري للقرية.

قامت الوحدة المحلية لقرية الشيخ والي وبجهود العاملين المختصين من شركه مياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة تنفيذ أعمال إصلاح بخط مياه بالجهة الغربية بقريه الشيخ والي، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من أي مخاطر وتحقيق بيئة أكثر أمانا لأهالي القرية.

الوحدة المحلية لقرى الهنداو

وفرت الوحدة المحلية لقرى الهنداو، طماطم طازجة بمنفذ البيع التابع لها، والموردة من مزارع بقرية الموهوب، وذلك في إطار حرص الوحدة المحلية على دعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأكدت الوحدة المحلية أن الطماطم متوفرة بأسعار تنافسية، سواء بالجملة أو بالكيلو، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير منتجات زراعية طازجة بجودة عالية.

الوحدة المحلية لقرى القلمون

رفعت الوحدة المحلية لقرى القلمون، القمامة والمخلفات من شوارع قرية القلمون، ونقلها إلى المقلب العمومي، بما يسهم فى الارتقاء بالمظهر الحضاري، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ حملات النظافة بشكل دوري.

الوحدة المحلية لقرى الشيخ مفتاح

تواصل الوحدة المحلية لقرى الشيخ مفتاح، تنفيذ أعمال قص وتقليم الأشجار بمدخل قرية الشيخ مفتاح، وذلك في إطار تحسين المظهر الحضاري والحفاظ على المساحات الخضراء، بهدف رفع كفاءة المدخل، وتحسين الرؤية، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

الوحدة المحلية لقرى الموهوب

نفذت الوحدة المحلية لقرى الموهوب، بمركز الداخلة، أعمال صيانة واصلاح كشافات الإنارة بعدد من شوارع القرية، وذلك في إطار تحسين مستوى الإضاءة العامة ورفع عوامل الأمان للمواطنين.

قامت الوحدة المحلية لقرى الموهوب بتنفيذ أعمال تسميد الأشجار المزروعة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار خطة الوحدة المحلية لتطوير ورعاية هذه الأشجار وتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للقرية.

الوحدة المحلية لقرى أسمنت

تابعت الوحدة المحلية لقرى أسمنت بالمرور والمتابعة على منفذ تحصيل رسوم مقابل خدمات للاطمئنان علي حسن سير الاعمال من انضباط والتزام والعمل بالإجراءات المالية الصحيحة في تحصيل ايرادات الدولة.

قامت الوحدة المحلية لقري اسمنت اليوم بصيانة كشافات الاضاءة الليد بشوارع القرية لتحسين الرؤية الليلية وحرصا علي سلامة المواطنين.

استمرار اعمال تحسين البيئة بالوحدة المحلية لقري اسمنت، حيث تم قص وتقليم الاشجار مع الحفاظ علي البيئة الخضراء برؤية جميلة حضارية.

الوحدة المحلية لقرى عزب القصر

نفذت الوحدة المحلية لقرى عزب القصر، أعمال قص وتقليم الأشجار بشوارع القرية، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة.

