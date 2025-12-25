الوادي الجديد تستعد للموجة 28 من إزالة التعديات ومتابعة ملفات التقنين والتصالح

18 حجم الخط

شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على سرعة الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة للمفات المطلوب إدراجها على منظومة التقنين قبل إرسالها لإدارة المساحة العسكرية، وتوجيه إنذارات للمتاقعسين عن سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء يتم بعدها قطع المرافق عن الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الوادي الجديد، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء والاستعداد للموجة الـ 28 من التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذين المعنيين.

وأكد محافظ الوادي الجديد، على حصر وإدراج كافة المخالفات وحالات التعديات على أراضي وأملاك الدولة ضمن الموجة ٢٨ والتي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من ١٠ يناير المقبل.

يذكر أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عقدت بالأمس إجتماعًا موسعًا مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور لجنة التقنين بالوزارة، وممثلين عن لجنة إنفاذ القانون، وممثلى الوزارات لجهات الولاية (الدفاع، الداخلية، الرى، الأوقاف، الآثار، البيئة، التربية والتعليم، الكهرباء، قطاع الأعمال، النقل).

وشهد الاجتماع استعراض الاستعدادات الخاصة بالموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة فى جميع المحافظات والتصدى لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة، المتغيرات المكانية غير القانونية، التعديات على الأراضي الزراعية).

وشددت د.منال عوض على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة ال٢٨ لإزالة التعديات وملف التقنين والتصالح لتحقيق المستهدفات من تلك الملفات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

