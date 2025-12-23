18 حجم الخط

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أعمال رصف المحور الرابط بوسط مدينة بئر العبد، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، وفي إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال رصف المحور الرابط بوسط مدينة بئر العبد

وأكد المحافظ أن المشروع يُنفذ عقب الانتهاء الكامل من جميع أعمال المرافق، والتي تشمل مياه الشرب، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، وشبكات التليفونات، بما يضمن الحفاظ على البنية التحتية وعدم تكرار الأعمال مستقبلًا.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية دائمة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية على مستوى المحافظة بصفة عامة، وتضم ممثلين عن كلية الهندسة بجامعة سيناء، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الإسكان، ومديرية الطرق، ورؤساء المدن المختصين، إلى جانب الإدارات الهندسية والجهات المعنية، وذلك لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

محافظ شمال سيناء يفتتح عددًا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد

وافتتح اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عددًا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد، وهي: التلول، 30 يونيه، أقطية، المريح، 6 أكتوبر، والأحرار، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن افتتاح وتطوير الوحدات الصحية يأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة، وتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الوحدات تم تجهيزها وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يواكب متطلبات الاستعداد للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي مدينة بئر العبد والمناطق المحيطة.

