محافظ شمال سيناء: اعتماد وحدتي أبو طويلة والشلاق خطوة محورية للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

أكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن اعتماد وحدتي الرعاية الأولية «وحدة طب أسرة أبو طويلة» و«وحدة طب أسرة الشلاق» يُعد خطوة محورية ومهمة في إطار استعداد المحافظة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الثانية.

اعتماد وحدتي «أبو طويلة» و«الشلاق» للرعاية الأولية

وأوضح المحافظ أن حصول الوحدتين على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) يعكس الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة المعتمدة دوليًا، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة تليق بأهالي شمال سيناء.

محافظ شمال سيناء يفتتح عددًا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد

كان اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، قد افتتح عددًا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد، وهي: التلول، 30 يونيه، أقطية، المريح، 6 أكتوبر، والأحرار، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن افتتاح وتطوير الوحدات الصحية يأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة، وتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الوحدات تم تجهيزها وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يواكب متطلبات الاستعداد للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي مدينة بئر العبد والمناطق المحيطة.

