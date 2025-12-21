الأحد 21 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

صناع “الست موناليزا" يدرسون عرض العمل في 30 حلقة

مي عمر
مي عمر
يدرس القائمون على مسلسل “الست موناليزا” عرض العمل في 30 حلقة بدلًا من 15، وخاصة أن قصة العمل ومساحته تسمح بالأمر، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر.

وتشهد أحداث مسلسل الست موناليزا الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر قصة حب لها مع الفنان أحمد مجدي، الذي يساعدها على الانفصال من زوجها الأول، ويقف بجانبها في مراحل كثيرة، ولكن تقوم شقيقته التي تلعب دورها الفنانة إنجي المقدم في إفسادها.

وتواصل الفنانة مي عمر تصوير أحداث دورها في مسلسل الست موناليزا المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، وتشهد أحداث العمل تجربة زواج فاشلة لبطلة العمل، مما يجعل تدخل في حالة من الاكتئاب.

 

ويعكف القائمون على مسلسل “الست موناليزا” على بناء ديكور شعبي لأبطال العمل داخل منطقة الصليبية، لينتقل له صناع العمل خلال شهر ديسمبر لاستكمال تصوير ما يقرب من 20% من أحداث العمل بداخله.

صناع مسلسل الست موناليزا

ويتكون مسلسل الست موناليزا من 15 حلقة فقط بناء على رغبة بطلة العمل الفنانة مي عمر، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وسيعرض على شاشة MBC مصر، ويشارك في العمل كل من: محمود عزب ووفاء عامر وشيماء سيف وأحمد مجدي وجوري بكر. 

 

وتستعد النجمة مي عمر لتفجير قضية هامة تخص النساء بتوقيع المؤلف محمد سيد بشير، وتقدم مي دور مختلف عما قدمته تمامًا على مدار السنوات الماضية بحبكة درامية ستشعل حماس الجمهور حلقة تلو الأخرى.

