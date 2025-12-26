الجمعة 26 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على قائد سيارة دهس شخصا بمنطقة الزيتون

القبض على متهم دهس
القبض على متهم دهس شاب في الزيتون، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط قائد سيارة لاصطدامه بأحد الأشخاص حال عبوره للطريق بمنطقة الزيتون وفراره هاربًا مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون توفى متأثرًا بإصابته إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبوره الطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة "سارية التراخيص" وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة بدر وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أسباب فرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

 

الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

 

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتى نقل بإدفو

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

