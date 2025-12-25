الخميس 25 ديسمبر 2025
جهود أمنية لضبط سائق دهس شابا وفر هاربا بمنشأة القناطر

 تواصل الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة جهودها لضبط السائق المتهم بدهس شاب بـ الطريق الصحراوي في منشأة القناطر، وفر هاربًا عقب الحادث.

حيث يقوم فريق البحث بجمع المعلومات والبيانات لتحديد هوية المتهم والقبض عليه في أقرب وقت.

وكانت جهود رجال المباحث انطلقت فور تلقيهم بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة بالطريق الصحراوي بمنشأة القناطر، حيث تبين لاحقًا أن الضحية عامل مقيم بمحافظة الشرقية، وكان في طريقه إلى العمل عندما صدمته سيارة وفر قائدها هاربًا.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى وردان، فيما واصل فريق البحث تكثيف تحرياته للتوصل إلى مرتكب الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في ظروف وملابسات الحادث
 

