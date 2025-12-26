المتهمان بسرقة الدراجات النارية بالمعادي: نفذنا 3 عمليات بأسلوب بتوصيل الأسلاك

18 حجم الخط

أدلى شخصان متهمان بسرقة الدراجات النارية في منطقة المعادي باعترافات تفصيلية أمام اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية في المعادي

وقال المتهمان إنهما كونا تشكيلًا عصابيًّا في ما بينهما تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “ توصيل الأسلاك”.

وأضاف المتهمان أنهما اتخذوا من منطقة المعادي مسرحًا لارتكاب نشاطهم الإجرامي خصوصًا لا أحد يعرف هويتهما لقيامهما بإخفاء ملامحهما.



وتابع المتهمان أنهما نفذا 3 عمليات سرقة من منطقة المعادي ولكنهما سقطا في الأمن، مضيفين بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلهم.

وكان اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالقاهرة.

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية عدم ورود أي بلاغات رسمية في الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وتبين بانهم المتهمان عاطلان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة.

وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وبإرشادهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل – له معلومات جنائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

