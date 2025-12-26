الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المتهمان بسرقة الدراجات النارية بالمعادي: نفذنا 3 عمليات بأسلوب بتوصيل الأسلاك

ضبط عاطلين، فيتو
ضبط عاطلين، فيتو
18 حجم الخط

أدلى شخصان متهمان بسرقة الدراجات النارية في منطقة المعادي باعترافات تفصيلية أمام اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

 

اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية في المعادي

وقال المتهمان إنهما كونا تشكيلًا عصابيًّا في ما بينهما تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “ توصيل الأسلاك”.

 

وأضاف المتهمان أنهما اتخذوا من منطقة المعادي مسرحًا لارتكاب نشاطهم الإجرامي خصوصًا لا أحد يعرف هويتهما لقيامهما بإخفاء ملامحهما.


وتابع المتهمان أنهما نفذا 3 عمليات سرقة من منطقة المعادي ولكنهما سقطا في الأمن، مضيفين بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلهم.

 

وكان اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالقاهرة.

 

 أكدت تحريات الأجهزة الأمنية عدم ورود أي بلاغات رسمية في الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وتبين بانهم المتهمان عاطلان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة.

 وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وبإرشادهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل – له معلومات جنائية.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة الدراجات النارية في المعادي سرقة الدراجات النارية المعادى اللواء علاء بشندي مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المعادي

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي

القبض على قائد سيارة دهس شابا بالمعادي

استجابة فورية من الأجهزة الأمنية لإنقاذ سيدة عاجزة بالمعادي

مصرع سوداني وإصابة 3 آخرين في حريق شقة بالمعادي

الأكثر قراءة

موجة برد تضرب شمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا

أكبرها في الضاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في نترات النشادر وارتفاع السلفات 1073 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)

ملحمة الإيمان حين يتحول الضعف إلى قوة، الكنيسة تحيي ذكرى جدعون الجبار

اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads